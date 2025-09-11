Formé à l’ASSE et passé par le Napoli, Faouzi Ghoulam estime que le PSG a manqué de respect à Gianluigi Donnarumma, détruisant l’excuse de sa faiblesse supposée dans le jeu au pied.

En Italie, on n’a toujours pas digéré la façon dont le PSG a mis Gianluigi Donnarumma à la porte. Transféré à Manchester City, le gardien jouit d’une grande aura dans son pays. L’ancien Stéphanois Faouzi Ghoulam, qui a passé huit saisons au Napoli, où il a souvent croisé l’ancien portier de l’AC Milan, résume la pensée générale de l’autre côté des Alpes. Il torpille notamment l’excuse avancée de la faiblesse relative de Donnarumma dans le jeu au pied…

« Si Gigio n’avait vraiment pas été aussi bon avec ses pieds, est-ce que quelqu’un comme Pep l’aurait pris ? »

« Le PSG a fait une erreur retentissante et a manqué de respect à Gigio. Ils voulaient faire plaisir à Luis Enrique parce qu’il a gagné, mais vous ne pouvez pas faire cela à un joueur emblématique, décisif pour les victoires. Gigio fait partie des deux, trois gardiens les plus forts du monde et fera partie des dix du Ballon d’Or, mais si Guardiola n’était pas arrivé, que se serait-il passé. Permettez-moi d’être clair : Chevalier est très fort, mais je pose la question : si Gigio n’avait vraiment pas été aussi bon avec ses pieds comme on l’a dit, assez pour inciter le PSG à changer, est-ce que quelqu’un comme Pep l’aurait pris ? Cette excuse n’a aucun sens. Je vis aussi à Paris et je connais des histoires et des gens : je sais à quel point il était aimé et respecté par ses camarades et son peuple. Je ne sais pas pourquoi c’est un choix inexplicable. Une chose stupide. »

Un argument imparable. Il semblerait finalement que le courant ne soit jamais réellement passé entre Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma. Et malgré l’exceptionnelle saison 2024-25 de son gardien, l’Espagnol a tenu à faire venir Lucas Chevalier, qui colle peut-être mieux au niveau du caractère…