La mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a révélé que son fils ainsi que ses proches avaient reçu des pressions de toutes parts pour prolonger en 2022.

Avec le recul, la fameuse prolongation de Kylian Mbappé au PSG en 2022, alors qu’il était tout proche de s’engager librement avec le Real Madrid, n’était pas une bonne idée. L’attaquant est perdu deux ans plus tard après une saison de guerre froide avec Nasser al-Khelaïfi et il réclame aujourd’hui une somme astronomique à ses anciens employeurs. S’il calme le jeu à l’égard d’un club qu’il dit aimer, il nourrit énormément d’amertume à l’encontre du Qatari.

« Il y avait plein de pression »

A travers les propos de sa mère, Fayza Lamara, dans le magazine de L’Equipe qui sort sous une nouvelle formule, on comprend mieux pourquoi. En 2022, Mbappé et son entourage ont subi des pressions de toutes parts : on devine que l’Etat, via le Président, Emmanuel Macron, lui a demandé de rester car les JO approchaient, mais on comprend également que la direction du PSG lui a fait une sorte de chantage affectif en brandissant la menace de licenciements dans le cas où il partirait sans contrepartie financière à Madrid. Ce qui a fini par se produire deux ans plus tard…

« Quand il a resigné au PSG (en 2022), c’est nous qui lui demandons de rester. C’est la seule fois où on est intervenus. Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu’il va falloir licencier des salariés s’il part, qu’il y a le problème des droits télé, que c’est Paris, qu’il y a le nouveau centre d’entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive… Et puis, Paris était sur le bon chemin pour gagner la Ligue des champions. Il se trouve qu’aujourd’hui, tout fonctionne. Mais je savais qu’à l’arrivée de Luis Campos, ça allait bien se passer. »