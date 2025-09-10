26 ans et toujours célibataire ? La réponse de Mbappé surprend !

À 26 ans, Kylian Mbappé est l’une des plus grandes stars du football mondial. Champion du monde, nouveau joueur du Real Madrid, idole d’une génération… mais toujours pas marié. Une situation qui intrigue certains supporters, mais sur laquelle l’attaquant français vient enfin de s’expliquer.

« Le mariage ? C’est un choix ! »

Interrogé sur son équilibre de vie, Mbappé a répondu sans détour :

« Si le mariage manque à mon équilibre ? Non, parce que je l’ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l’ai fait en pensant que le football, c’était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. »

Pas de détour, pas de faux-semblants : le capitaine des Bleus assume pleinement de mettre sa vie privée entre parenthèses pour consacrer tout son temps et son énergie au ballon rond.

Le football avant tout !

Mbappé insiste : pour lui, la priorité reste sa carrière. Chaque choix, chaque sacrifice s’inscrit dans cette logique. Le mariage ? Peut-être plus tard. Mais pour l’instant, c’est le terrain qui prime.

« Peut-être que j’ai tort. Peut-être que j’ai raison. Il n’y a que l’avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu », a-t-il ajouté, le sourire en coin.

Une déclaration qui fait réagir…

Sur les réseaux sociaux, ses propos ne laissent personne indifférent. Certains saluent un choix courageux et assumé, d’autres s’interrogent : la quête de l’excellence sportive vaut-elle tous les sacrifices ?

Le résultat, facile à assumer

Mbappé conclut avec philosophie :

« Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer. »

À l’heure où sa carrière atteint son apogée au Real Madrid, le numéro 10 des Bleus a tranché : le football d’abord, le reste attendra.