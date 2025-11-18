La Ligue 2 s’apprête à vivre un choc électrique pour sa 15e journée : l’AS Saint-Étienne accueille l’AS Nancy Lorraine à Geoffroy-Guichard, sous la direction d’Azzedine Souifi, arbitre qui semble porter bonheur aux Lorrains.

Un choc à Geoffroy-Guichard sous surveillance

L’opposition entre l’ASSE et Nancy ne se limite pas à un duel de tradition. Ce samedi soir, la nomination de Azzedine Souifi, 30 ans, attire aussi tous les regards. Jeune mais déjà aguerri, il sera pour la sixième fois chef d’orchestre d’une rencontre impliquant l’ASNL, tandis que Saint-Étienne le retrouvera sur sa pelouse.

Un arbitre et des séries : Nancy sourit, Sainté moins

C’est le fil rouge de cette confrontation : l’ASNL n’a pas encore connu la défaite avec Souifi au sifflet (4 victoires, 2 nuls). Cette série d’invincibilité accroît la confiance lorraine et ajoute une dimension psychologique non négligeable avant de défier des Verts en quête de stabilité.

Côté stéphanois, le vécu est plus contrasté : leur première sortie arbitrée par Souifi s’est soldée par un revers (2-3 face à Lens). Mais depuis, les Verts ont montré du caractère lors de leurs retrouvailles : succès éclatant à Charléty (4-2 contre Paris FC), partage des points à Annecy, puis large victoire face à Troyes (5-0).

Les résultats marquants avec Souifi

Pour Nancy, l’arrivée de Souifi rime avec sérénité : toutes compétitions confondues, aucun revers n’a entaché le passage de l’arbitre. Une forme de talisman qui assoit le collectif et pourrait peser dans la gestion émotionnelle du groupe sur la pelouse bouillante de Saint-Étienne.

À l’opposé, la dernière prestation de l’ASSE sous la houlette de cet arbitre s’est transformée en démonstration offensive à Geoffroy-Guichard contre Troyes. Ce regain pourrait-il annoncer une inversion de tendance ? Pour d’autres équipes, les décisions arbitrales précédentes restent parfois un sujet brûlant, comme l’illustre le récent verdict d’Amaury Delerue sur les décisions arbitrales lors du match OL-PSG.

Les dynamiques actuelles avant la 15e journée

À l’approche de la trêve hivernale, les dynamiques se précisent : Nancy, éprouvant moins de secousses quand Souifi arbitre, s’avance avec sérénité, tandis que l’ASSE cherche à valider son renouveau après un début de saison sinueux. Les dernières prestations de chaque camp laissent augurer une bataille serrée, chaque détail pouvant compter.

Enjeux et pression autour du sifflet

Jamais l’apport de l’arbitrage n’a semblé aussi central. En invaincu sous Souifi, Nancy entre dans le chaudron stéphanois avec l’espoir d’entretenir la série, rêvant d’un nouveau coup d’éclat là où peu s’imposent. Du côté de Saint-Étienne, la nécessité de casser ce signe indien se conjugue à la volonté de rester dans la course, dans un environnement où la moindre décision peut faire pencher la balance.

La clé de ce duel pourrait bien se situer autour du sifflet de Souifi, dont la gestion pourrait influencer l’issue bien au-delà des simples statistiques. Reste à savoir si la réussite nancéienne perdurera ou si les Verts parviendront à briser la dynamique, sous l’œil attentif de toute la Ligue 2… Pour découvrir comment l’arbitrage français pourrait évoluer au sommet, consultez également cette analyse sur la succession à la direction de l’arbitrage professionnel.