Après leur défaite 2-3 contre le PSG, les joueurs et le staff de l’OL ont critiqué l’arbitrage de M. Bastien. Mais, selon la direction de l’arbitrage, celui-ci n’a commis aucune erreur !

Les supporters lyonnais les plus sensibles ne doivent pas lire ce qui va suivre. Les plus cyniques, eux, rappelleront que la direction de l’arbitrage n’infirme quasiment jamais une décision d’un sifflet. Ce qui est sûr, c’est que l’instance s’est penché sur le Lyon-PSG (2-3) d’hier soir, qui a vu éclater plusieurs polémiques arbitrables. Et au terme duquel les Gones se sont plaints à l’unanimité de M. Bastien. Mais à en croire les supérieurs de ce dernier, il n’y a rien à dire !

L’incroyable justification d’Amaury Delerue

Selon la direction de l’arbitrage, il n’y avait pas de pénalty sur la main de Zabarnyi à la 28e car celle-ci, en plus d’être involontaire, ne dévie pas la trajectoire du ballon. De même, il n’y avait pas non plus de faute de Lee sur Tagliafico à la 42e. Mais le must, c’est bien sûr le but de Kvaratshelia à la 35e, au départ duquel Vitinha met une balayette à Tessmann pour servir le Géorgien. Le Portugais a-t-il d’abord touché l’Américain puis le ballon ou inversement ? Eh bien, la direction de l’arbitrage n’en sait rien mais elle estime que, vu qu’il n’y a pas moyen de déterminer s’il y a faute ou pas, M. Bastien a bien fait d’accorder le but !

Manager des arbitres, Amaury Delerue déclare à L’Equipe : « Il s’agit d’une situation très complexe sur laquelle la DA n’a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d’appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C’est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l’arbitre central peut se comprendre ».