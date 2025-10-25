L’OM a trouvé un nouveau concurrent à Greenwood, et c’est un ancien du RC Lens

Avec Timothy Weah en remplaçant indirect de Mason Greenwood, l’OM pourrait se montrer gourmand et recruter un nouveau profil pour l’aile droite.

L’Olympique de Marseille pourrait, à nouveau, frapper fort lors du mercato hivernal. En effet, selon AfricaFoot, la nouvelle priorité se nomme Anis Hadj Moussa, ailier international algérien actuellement à Feyenoord. Considéré comme un nouveau concurrent à Mason Greenwood, Hadj Moussa se démarque par sa capacité à marquer et son pied gauche précis, des qualités qui font de lui une option offensive séduisante pour l’OM, qui chercherait à finaliser un accord avec le Feyenoord.

Un départ favorisé par le Feyenoord ?

Arrivé aux Pays-Bas en 2024, le joueur formé au RC Lens, qui ne lui a pas donné sa chance, s’est rapidement imposé comme un élément clé de Feyenoord. Toutefois, des tensions avec l’entraîneur Robin van Persie, liées à son style de jeu jugé trop individuel, pourraient précipiter son départ. Avec déjà 6 buts et 1 passe décisive en 13 matchs cette saison, Hadj Moussa pourrait offrir à Marseille une alternative de poids dans son secteur offensif. Sous contrat jusqu’en 2030, il est tout de même valorisé à 20 millions d’euros.

Il faut dire qu’Hadj Moussa a déjà suscité l’attention des supporters marseillais en postant sur Instagram une photo avec Amine Gouiri et la légende “Allez l’OM”…