OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !

L’Olympique de Marseille n’a peut-être pas fini de faire ses emplettes du côté de Feyenoord ! Après l’arrivée tonitruante d’Igor Paixao pour 30 millions d’euros cet été, un autre joueur du club néerlandais semble prêt à suivre le même chemin… et il n’a pas caché ses intentions !

Une story qui affole les supporters marseillais

Ce jeudi, Anis Hadj Moussa, jeune ailier de Feyenoord valorisé à près de 20 millions d’euros, a fait parler de lui sur Instagram.

Sur sa story, le joueur a publié une photo en compagnie d’Amine Gouiri, avec en légende un grand “Allez l’OM” accompagné d’un emoji 🔵⚪.

Un joueur déjà dans le viseur de clubs français

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Anis Hadj Moussa est associé à la Ligue 1.

L’été dernier, le LOSC était tout proche de le recruter avant que le dossier ne capote dans les derniers instants du mercato.

Depuis, l’Algérien de 23 ans s’impose comme l’un des jeunes talents les plus excitants d’Eredivisie avec ses dribbles percutants et sa vitesse dévastatrice sur l’aile droite.

L’OM en quête d’un concurrent pour Greenwood ?

Avec l’échec du dossier Edon Zhegrova cet été, l’OM cherche toujours un joueur capable de pousser Mason Greenwood dans ses retranchements sur le côté droit.

Et si le profil d’Hadj Moussa correspond parfaitement à ce que recherche Pablo Longoria jeune, explosif et à fort potentiel de revente alors cet “appel du pied” pourrait bien ne pas rester sans réponse…

La rumeur qui enflamme Marseille

Entre la story virale, les allusions de son agent et la proximité récente entre l’OM et Feyenoord sur le dossier Paixao, tous les ingrédients sont réunis pour relancer la rumeur.