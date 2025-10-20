Et si l’OM s’apprêtait à vivre un nouveau feuilleton Mason Greenwood ? Selon TBR Football, le FC Barcelone aurait en effet relancé son intérêt pour l’attaquant anglais, déjà observé à plusieurs reprises depuis son prêt à Getafe la saison dernière.

Samedi soir, des recruteurs blaugranas étaient présents au Vélodrome lors du match de l’Olympique de Marseille. Leur mission ? Suivre de près la performance de Greenwood, dont le début de saison sous le maillot olympien n’est pas passé inaperçu. Auteur de prestations convaincantes, l’ancien joueur de Manchester United semble avoir retrouvé confiance et rythme sur la Canebière.

Ce n’est pas la première fois que le Barça s’intéresse au joueur de 24 ans. Avant même son transfert à Marseille l’été dernier, les dirigeants catalans avaient exploré la possibilité d’un recrutement, séduits par son profil technique et sa polyvalence offensive. Finalement, Greenwood avait choisi le projet phocéen, voyant dans l’OM l’opportunité idéale de relancer sa carrière.

Mais à Barcelone, l’intérêt reste intact. Le club, en quête de solutions offensives pour épauler Lewandowski et dynamiser les ailes, garde un œil attentif sur le marché. Et si Greenwood continue sur sa lancée, les prochaines semaines pourraient bien raviver l’idée d’un transfert.

Reste à savoir si l’Olympique de Marseille, qui a investi et misé sur le retour au premier plan de l’Anglais, sera prêt à ouvrir la porte à un départ aussi rapide…