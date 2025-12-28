OM : Greenwood avec 11 joueurs du PSG et Luis Enrique, Marseille s’insurge !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Mason Greenwood a été sélectionné dans le onze type de l’année 2025 par L’Equipe, au sein d’une formation quasi totalement composée de joueurs du PSG…

Le onze type 2025 de L’Equipe : une domination sans partage du PSG

L’annonce était attendue, elle n’en est pas moins fracassante : L’Équipe vient de livrer son équipe type de l’année 2025. Dix joueurs du Paris Saint-Germain figurent dans ce onze, dirigé logiquement par Luis Enrique après une saison où les Parisiens ont tout écrasé. De Donnarumma à Marquinhos, en passant par Vitinha ou Dembélé, la colonie parisienne ne laisse, sur le papier, aucune place à la concurrence.

Greenwood, seul Marseillais dans une équipe parisienne

L’intrusion de Mason Greenwood, l’attaquant de l’OM, fait figure d’exception dans ce onze largement porté par le PSG. Seul représentant marseillais, Greenwood est projeté comme l’unique « pièce rapportée » dans cette sélection malgré une saison qui a vu l’OM retrouver le haut de l’affiche. Ce choix confirme la reconnaissance individuelle du joueur anglais sur la scène nationale, alors qu’il était déjà sous le feu des projecteurs pour son niveau de jeu et que Mason Greenwood est un prétendant au titre de meilleur joueur de Ligue 1.

Les réactions enflammées des supporters de l’OM

Du côté du Vélodrome, la pilule passe très mal. Voir Greenwood isolé au milieu des Parisiens alimente un sentiment d’injustice et de frustration chez les supporers olympiens. Sur les réseaux sociaux, beaucoup dénoncent un manque de reconnaissance pour une équipe marseillaise qui a pourtant signé une saison mémorable.

Certains pointent du doigt un possible mépris pour les Olympiens, accusant même le journal de « parisiannisme » exacerbé. Rien d’étonnant.

Quels Olympiens auraient pu intégrer l’équipe ?

Cette absence massive d’Olympiens dans la sélection relance les débats sur les potentiels oubliés. Il ne fait aucun doute qu’Adrien Rabiot, élu joueur de la saison à l’OM avant de rallier l’AC Milan, aurait offert une belle alternative avec son rendement au milieu, sa capacité à peser aussi bien défensivement qu’offensivement. Le gardien de l’OM Géronimo Rulli, dont la solidité a rarement fait défaut cette saison, est également cité. Mais seul Greenwood a trouvé place dans cette équipe type 2025 qui ressemble étrangement à celle du PSG, où Bradley Barcola a été le seul oublié.