OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !

Le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’octobre attribué à Mason Greenwood ne laisse personne indifférent. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, auteur d’un retentissant quadruplé face au Havre, a logiquement attiré l’attention… mais également déclenché une vague de contestations parmi les supporters adverses.

Sur le terrain, l’Anglais a signé un mois d’octobre impressionnant, combinant efficacité, influence dans le jeu et montée en puissance dans un OM encore en quête de stabilité. Son match face au Havre, véritable démonstration individuelle, a pesé lourd au moment du vote, confirmant sa capacité à faire basculer une rencontre à lui seul.

Pourtant, la concurrence était loin d’être symbolique.

Le meilleur buteur du championnat, Joaquin Panichelli, portait des arguments solides, multipliant les performances décisives. De son côté, Sofiane Diop a réalisé un mois remarquable dans un contexte délicat à Nice, se distinguant par sa régularité et son impact dans un collectif en plein doute.

C’est précisément là que naît la polémique.

Nombre de supporters hors Marseille considèrent que le vote a été influencé par une forte mobilisation du public olympien, réputé pour son engagement massif en ligne. Certains dénoncent un manque d’objectivité, estimant que Greenwood ne méritait pas forcément cette distinction face à des joueurs jugés plus constants sur l’ensemble du mois.

À l’inverse, du côté phocéen, la récompense apparaît légitime. Pour beaucoup, Greenwood symbolise le renouveau offensif de l’OM et a livré le match individuel le plus marquant de la période. Un argument difficile à balayer.