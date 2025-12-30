OM, OL, Stade Rennais Mercato INFO BUT! : ça se décante pour Himad Abdelli ! 

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 au mercato hivernal, Himad Abdelli (Angers, 26 ans) n’a pas encore décidé de son avenir.

Himad Abdelli, dossier chaud du mercato hivernal, n’est pas encore tranché. Selon nos informations, le milieu d’Angers n’a pas encore décidé de son avenir. S’il apprécie les marques de sollicitation de l’OM et de l’OL, l’international algérien se concentre sur la CAN, où l’Algérie brille avec deux victoires au compteur malgré son temps de jeu famélique.

Le SCO n’est pas sans le sou

Le milieu du SCO, libre en juin prochain, sait que son club n’avait pas été contacté directement à son sujet ces derniers jours et que, si c’est le cas, le président Chabane ne se laissera pas dicter la loi des négociations étant donné que d’autres dossiers juteux (Chérif ?) pourraient rapporter un gros pactole. Rien ne presse, les clubs intéressés sont au courant.

Abdelli vise un contrat de 3 ans

Toujours d’après nos informations, des clubs italiens et espagnols sont également entrés dans la danse pour recruter le joueur de 26 ans tandis que le Stade Rennais en est sorti. Le LOSC, intéressé de manière plus diffuse, également. L’OM et l’OL restent en course pour enrôler Abdelli cet hiver mais le club phocéen manque de liquidités et doit dégraisser avant de songer à recruter. Dernier détail et pas des moindres, Abdelli souhaite parapher un contrat de trois ans dans son futur club.

