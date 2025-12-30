A l’été 2017, alors que Neymar s’apprêtait à signer au PSG, Gerard Piqué avait tweeté « Se queda » (il reste) à propos de son coéquipier du FC Barcelone. On sait désormais pourquoi…

Peu de monde se rappelle du passage de Denis Suarez au FC Barcelone mais le milieu offensif était bien présent en Catalogne à l’été 2017, quand le PSG a battu le record d’indemnité de transfert en versant 222 M€ au géant catalan pour s’attacher les services de Neymar. C’était la fin d’un feuilleton long de plusieurs semaines, auquel personne ne prêtait attention au départ mais qui a causé l’effet d’une bombe. Pendant les négociations, Gerard Piqué avait redonné du baume au cœur des supporters blaugranas en tweetant « Se queda » (il reste) avec une photo de lui et de Neymar. On sait désormais pourquoi le grand défenseur central a écrit ça…

Piqué a juste relevé un défi…

Piqué n’a pas tenté de faire changer d’avis Neymar avec ce message. Comme l’a expliqué Suarez lors d’un podcast, tous les joueurs du FC Barcelone savaient que le Brésilien avait déjà donné son accord au PSG et qu’il allait y signer : « Son départ nous a pris par surprise, mais il y a tout de même eu un moment où nous savions qu’il allait partir. Même avec la photo du « Se queda », nous savions déjà qu’il n’allait pas rester. On a commencé à dire à Piqué qu’il n’avait pas les couilles de publier la photo… et il l’a publiée. Mais en réalité, Neymar était pratiquement parti à ce moment-là ».

Un transfert record que tout le monde a fini par regretter, aussi bien le PSG, qui n’en a jamais eu pour son argent, que le FC Barcelone, qui a fait n’importe quoi avec les 222 M€, que Neymar, qui a flingué sa carrière en venant en France. Même Gerard Piqué a eu droit à des moqueries après son message !