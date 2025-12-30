À LA UNE DU 30 DéC 2025
FC Barcelone Mercato : un ex de la Masia en route pour un retour au Barça ! 

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 14:00
💬 Commenter
Mika Marmol (Las Palmas)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Barcelone se prépare à renforcer sa défense avec un profil connu et fiable : Mika Mármol (Las Palmas, 24 ans).

Le FC Barcelone prépare une surprise au mercato hivernal. Selon Fichajes, Mika Marmol serait l’élu pour venir renforcer l’arrière garde blaugrana. Le défenseur central formé à La Masía, actuellement à Las Palmas, serait même très proche de revenir au club catalan cet hiver, dans un contexte où l’absence d’Andreas Christensen a fragilisé le secteur défensif. Le Barça, qui ne voulait pas forcément bouger lors du mercato hivernal, a été contraint de réagir rapidement face à cette urgence.

Mármol s’impose comme la solution idéale

Mármol s’impose comme la solution idéale. Connaissant parfaitement le style de jeu du Barça et les automatismes défensifs, il n’aura besoin d’aucune période d’adaptation, un avantage clé pour le staff technique. Cette familiarité avec le club fait de lui un choix pragmatique face à d’autres profils envisagés uniquement pour le mercato estival. À 24 ans, il arrive rodé et prêt à apporter immédiatement son impact sur le terrain. Économiquement, l’opération est également cohérente. Le Barça peut rapatrier Mármol pour une somme modeste. Miser sur une option fiable et peu coûteuse permet de sécuriser une position clé sans mettre en péril les équilibres financiers du club.

Le FC Barcelone doit recruter dans l’urgence 

Le parcours de Mármol à Las Palmas confirme sa progression. Sorti du du FC Barcelone pour obtenir du temps de jeu, il s’est imposé comme un défenseur solide, capable de relancer proprement et doté d’une lecture tactique mature. Sa polyvalence est un atout supplémentaire : central gauche ou position plus large selon les besoins du match, il offre une flexibilité précieuse pour un effectif soumis à une charge de matches importante.Au-delà de l’urgence, ce retour s’inscrit dans une vision à moyen terme. Le Barça ne cherche pas seulement un renfort ponctuel mais un joueur qui pourra continuer à progresser et devenir un élément clé du projet futur. Si tout se passe comme prévu, l’accord pourrait être finalisé dans les prochains jours. 

