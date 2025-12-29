À LA UNE DU 29 DéC 2025
FC Barcelone Mercato : passé par City, un ancien de La Masía pourrait faire son grand retour au Barça ! 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 14:00
Adrian Bernabé (Parme)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Désireux de se renforcer au mercato, le FC Barcelone aurait activé la poste d’un ancien de la Masia pari trop tôt à Manchester City. 

Le FC Barcelone ne restera ps les bras croisés au mercato et a activé une piste stratégique en Italie. Selon Fichajes, Adrián Bernabé, ancien de La Masía et aujourd’hui pièce maîtresse de Parme, est désormais dans le viseur du club catalan. Après avoir quitté Barcelone très jeune pour rejoindre Manchester City, le milieu de 24 ans n’avait pas trouvé la continuité nécessaire en Angleterre et a décidé de poursuivre sa carrière loin des projecteurs. 

Des passages à Manchester puis à Parme 

Son choix de rejoindre le Parma, alors en Serie B, s’est avéré décisif : il a pu s’imposer comme un joueur central, gagner du temps de jeu et prendre confiance dans un rôle clé au sein de l’équipe italienne. Aujourd’hui, le Barça s’intéresse à lui dans une logique claire : recruter des profils prêts à jouer, expérimentés et capables de s’intégrer rapidement, tout en restant fidèles à l’identité du club. Bernabé correspond parfaitement à cette philosophie. Milieu capable d’organiser le jeu, de donner du rythme et de prendre des responsabilités, il est devenu un leader sur le terrain et un joueur fiable pour son équipe. 

Bernabé pourrait prolonger l’ADN du Barça 

Sa progression régulière en Serie A, après un passage discret en Premier League, montre qu’il a su tirer parti de son expérience pour mûrir et renforcer ses qualités techniques et tactiques. La direction sportive du FC Barcelone voit en lui un profil idéal pour renforcer le milieu de terrain sans exploser la masse salariale. Sous contrat avec le Parma jusqu’en 2027, Bernabé représente une opportunité de marché réaliste et mesurée. L’intéressé apporterait non seulement des garanties sur le plan sportif, mais aussi une vraie continuité culturelle avec le club, en incarnant l’ADN de La Masía.

