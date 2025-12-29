À LA UNE DU 29 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
[10:55]Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez
[10:47]OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête
[10:19]ASSE : Molina balance du très lourd sur le Mercato, Kilmer et sur les coulisses chaotiques du club ! 
[10:00]CAN 2025 : l’organisation du Maroc au coeur de critiques virulentes, la polémique fait rage ! 
[09:41]Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid
[09:19]OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 09:41
Gavi (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 29 décembre 2025. Au menu : les mots forts de Gavi au FC Barcelone et une recrue défensive au Real Madrid. 

SPORT : « Le Gavi de toujours reviendra »

Sport a donné la parole à Gavi, qui veut faire un retour fracassant au FC Barcelone : « La récupération se passe bien, je suis dans les délais impartis pour que le Gavi de toujours revienne. » Robert Lewandowski, lui, crole sous les offres du Moyen Orient et du Chicago Fire en MLS.

AS : « Cette sélection donne beaucoup d’illusions »

Fernando Torres et Raul croient beaucoup dans les chances de l’Espagne en vue de la Coupe du Monde 2026. Au Real Madrid, le retour de Nico Paz au Real Madrid prend forme en vue de ce même Mondial.

MARCA : « Gagner des titres a toujours été une priorité »

Marca a donné la parole à Enrique Cerezo, président de l’Atlético Madrid : « Gagner des titres a toujours été une priorité ». La Ligue des Champions est visée cette saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Ne pas se relâcher »

Gavi parle aussi à MD et annonce son retour pour le mois de février dans les rangs du FC Barcelone. Le come back de Ronald Araujo est espéré à l’entraînement cette semaine. 

FC BarceloneReal Madrid

