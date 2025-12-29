Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid

Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 29 décembre 2025. Au menu : les mots forts de Gavi au FC Barcelone et une recrue défensive au Real Madrid.

SPORT : « Le Gavi de toujours reviendra »

Sport a donné la parole à Gavi, qui veut faire un retour fracassant au FC Barcelone : « La récupération se passe bien, je suis dans les délais impartis pour que le Gavi de toujours revienne. » Robert Lewandowski, lui, crole sous les offres du Moyen Orient et du Chicago Fire en MLS.

AS : « Cette sélection donne beaucoup d’illusions »

Fernando Torres et Raul croient beaucoup dans les chances de l’Espagne en vue de la Coupe du Monde 2026. Au Real Madrid, le retour de Nico Paz au Real Madrid prend forme en vue de ce même Mondial.

MARCA : « Gagner des titres a toujours été une priorité »

Marca a donné la parole à Enrique Cerezo, président de l’Atlético Madrid : « Gagner des titres a toujours été une priorité ». La Ligue des Champions est visée cette saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Ne pas se relâcher »

Gavi parle aussi à MD et annonce son retour pour le mois de février dans les rangs du FC Barcelone. Le come back de Ronald Araujo est espéré à l’entraînement cette semaine.