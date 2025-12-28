À LA UNE DU 28 DéC 2025
FC Barcelone Mercato : Nathan Aké au Barça, la piste fait débat

Par William Tertrin - 28 Déc 2025, 14:00
Le FC Barcelone cherche un défenseur central pour remplacer Christensen, blessé de longue durée, et Nathan Aké émerge comme la piste la plus adaptée. Le Barça préfère un prêt avec option d’achat, mais Manchester City ne veut qu’un transfert ou un échange. S’agit-il d’une bonne piste pour les Catalans ? C’est notre débat.

Oui, largement

« Même si Barcelone patine un peu sur le marché des défenseurs centraux à cause des contraintes financières et des restrictions liées au fair-play financier, Aké représente une option réaliste : il n’est pas un titulaire indiscutable à Manchester City et correspond à un profil expérimenté qui pourrait aider immédiatement une défense fragilisée par la longue absence d’Andreas Christensen (blessé au ligament croisé antérieur) et d’autres cadres. Si le Barça semble privilégier des solutions en prêt cet hiver, le club se heurtera sans doute à la volonté de Manchester City, mais une arrivée potentielle serait très pertinente si un compromis est trouvé.

Sportivement, renforcer l’axe central est une priorité claire pour Barcelone en janvier, et Aké possède l’expérience de la Premier League et de la Ligue des champions, ce qui en fait une option plus sûre que certains autres profils proposés. Dans un contexte où les choix disponibles sont limités et que le club doit composer avec des contraintes économiques, viser un joueur comme Aké — capable d’apporter de la polyvalence et de la solidité défensive — est logique et peut être bénéfique pour stabiliser l’arrière-garde catalane à court terme ».

William TERTRIN

Du gagnant-gagnant

« Comme William je pense que Nathan Aké a un bon profil pour le FC Barcelone. Le Néerlandais joue peu à City, il a envie de changer d’air. Et le Barça a un besoin à son poste, ou plutôt à ses postes puisqu’Aké a une polyvalence intéressante. Depuis ses débuts, le Néerlandais montre qu’il est capable de jouer dans l’axe de la défense mais aussi à gauche voire au milieu. Pour Hansi Flick, il offrirait davantage de solutions et notamment à ce poste de défenseur central où l’Allemand doit composer sans Christensen ni Araujo.

En plus, Aké connait le (très) haut niveau. Il y a déjà fait ses preuves, et en plus dans une équipe dont les options de jeu sont similaires à celles du Barça. Donc pour moi, Aké en renfort pour janvier, c’est un grand Oui. »

Laurent HESS

