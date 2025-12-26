FC Barcelone Mercato : un effort à 5 M€, et le Barça aura un joueur clé dès cet hiver !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

La direction du FC Barcelone multiplie les manœuvres pour recruter Hamza Abdelkarim, jeune attaquant prometteur du club égyptien d’Al Ahly. Face à la concurrence et l’exigence du club du Caire, le Barça vient de revoir son offre à la hausse alors que le mercato hivernal s’annonce capital pour l’équipe réserve catalane.

Qui est Hamza Abdelkarim, la nouvelle cible du Barça ?

Né le 1er janvier 2008, Hamza Mohamed Abdelkarim Selim incarne le profil idéal du buteur moderne : 1,82 m, ambidextre et déjà 12 buts en 19 sélections avec les U17 égyptiens. À Al Ahly FC, il s’est forgé une réputation de finisseur précoce et mobile, condensée dans un potentiel encore en pleine éclosion.

S’il n’a pas encore fait trembler les filets en Egyptian League Cup cette saison, son rendement chez les jeunes laisse entrevoir un avenir radieux. Depuis plusieurs semaines, le marché des transferts s’anime autour du Barça et de Hamza Abdelkarim, illustrant l’effervescence autour de ce dossier.

Une négociation tendue avec Al Ahly

Le FC Barcelone a d’abord proposé 1,8 million d’euros pour s’attacher les services d’Abdelkarim. Sans succès. Selon Mundo Deportivo, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours : l’offre a été revue à 2 millions d’euros, signal clair envoyé à Al Ahly.

Mais du côté du Caire, la position reste ferme. Le club égyptien réclame un minimum de 5 millions pour son joyau, bien conscient de la cote montante de son joueur après le Mondial U17. Les négociations avec Al Ahly s’annoncent donc longues et complexes.

Abdelkarim vu comme le joueur clé pour la réserve

Les dirigeants catalans font face à une urgence : la réserve du Barça (5e de son championnat), entraînée par Juliano Belletti, est frappée par une série de blessures et a besoin de sang neuf. La fenêtre hivernale devient donc stratégique, d’autant que le jeune avant-centre aura 18 ans dès le 1er janvier, ouvrant la voie à un transfert dès l’ouverture du mercato.

Dans ce contexte, la direction catalane reste patiente et affiche une certaine sérénité quant à l’issue du dossier, tout en maintenant la pression sur Al Ahly pour finaliser rapidement l’opération.

Les performances marquantes d’Abdelkarim en Coupe du Monde U17

Le Mondial U17 constitue le véritable tremplin médiatique de l’attaquant égyptien. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 4 matches dans la compétition internationale, Abdelkarim a tapé dans l’œil des recruteurs européens et accéléré sa montée en puissance.

Sa capacité à peser dans les grands matches et sa régularité sous le maillot national témoignent d’un potentiel rare.

Prochaines étapes et perspectives du transfert

Alors que le mercato hivernal approche, le feuilleton Abdelkarim demeure incertain. Le joueur affiche un intérêt clair pour rejoindre le Barça, tandis qu’Al Ahly campe sur ses positions financières. Si la prochaine réponse du club égyptien décidera du rythme des échanges, la pression monte sur les négociateurs.

Le suspense reste entier, mais les Catalans poursuivent leur travail de fond pour franchir l’obstacle.