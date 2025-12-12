FC Barcelone Mercato : Lautaro Martinez a donné son feu vert au Barça, un autre buteur prêt à débarquer en janvier !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez (Inter Milan) sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski. Mais un autre buteur pourrait débarquer au Barça dès le Mercato de janvier…

En fin de contrat en juin prochain, Robert Lewandowski vit sans doute ses derniers mois au FC Barcelone. Le vétéran polonais dispose d’un gros salaire et le Barça n’est pas parti pour le prolonger. Il devrait donc quitter la Catalogne en fin de saison.

Le FC Barcelone fonce sur Hamza Abdelkarim (Al-Ahly)

Selon El Nacional, le Barça a fait de Lautaro Martinez sa cible prioritaire et l’attaquant argentin de l’Inter Milan voit d’un bon œil une arrivée au FC Barcelone. Il souhaite donner une autre orientation à sa carrière et aurait déjà donné son feu vert aux dirigeants du club blaugrana. Ceux-ci, selon SPORT, ont l’intention de préparer l’avenir en engageant un jeune buteur dès le Mercato de janvier. Ils auraient transmis une offre à Al-Ahly pour recruter le jeune buteur egyptien Hamza Abdelkarim, impressionnés par ses prestations à la Coupe du monde U17. Al-Ahly ne voudrait pas lâcher sa pépite mais le FC Barcelone serait disposé à augmenter son offre. A suivre…

Les stats de Lautaro Martinez avec l’Inter sont impressionnantes

Depuis son arrivée à l’Inter Milan en 2018, Lautaro Martínez s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants du football européen. Figure de proue du renouveau intériste, capitaine depuis 2023 et leader technique du projet nerazzurro, l’Argentin n’a cessé de progresser jusqu’à devenir un buteur d’élite. Entre 2018 et 2025, Lautaro a accumulé des statistiques dignes des plus grands attaquants passés par San Siro. Il cumule toutes compétitions confondues 165 buts et 52 passes décisives. En championnat, Lautaro a dépassé les 250 apparitions, pour 122 buts et 28 passes décisives .

Ces chiffres traduisent sa transformation :

d’un attaquant de soutien lors de sa première saison,

à un finisseur complet , capable de créer, presser et conclure,

, capable de créer, presser et conclure, puis à un leader offensif capable de porter l’équipe dans les moments décisifs.

Il a également signé plusieurs triplés en Serie A, preuve de sa capacité à faire basculer un match à lui seul .