Depuis quelques heures, une information affolante circule à grande vitesse sur les réseaux sociaux : Nicki Nicole serait enceinte et Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) serait le père de l’enfant !

Nicki Nicole enceinte de Lamine Yamal ! L’annonce choc a secoué l’Espagne et a surpris tout le monde par son caractère aussi soudain qu’improbable. Mais un détail crucial a été trop vite oublié. Cette rumeur est sortie le 28 décembre. En Espagne, cette date correspond au Día de los Santos Inocentes, l’équivalent strict du 1er avril en France. Une journée historiquement dédiée aux canulars, aux fausses annonces et aux intox plus ou moins élaborées, y compris dans le monde du football et des célébrités.

Le timing n’a donc absolument rien d’anodin. Chaque année, médias, influenceurs et comptes anonymes s’amusent à lancer des « bombes » totalement fictives ce jour-là, en comptant sur l’effet viral et sur le manque de recul du public. Et cette histoire autour de Yamal coche toutes les cases : sensationnelle, émotionnelle, sans la moindre confirmation officielle, et surtout lancée pile le jour des blagues nationales.

Ni le clan Yamal, ni le FC Barcelone, ni Nicki Nicole n’ont évidemment communiqué. Aucune photo, aucun message direct, aucun élément tangible ne vient appuyer cette prétendue révélation. Tout repose sur des « sources proches » floues, un classique des Santos Inocentes. À seulement 17 ans, Yamal se retrouve ainsi malgré lui au cœur d’un buzz totalement artificiel, nourri par une tradition culturelle bien connue en Espagne. Une rumeur parfaite pour faire réagir, partager et débattre… mais qui s’effondre dès que l’on regarde la date.