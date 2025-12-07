FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père
FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l'histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père

FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père
Laurent Hess
7 décembre 2025

La star du FC Barcelone Lamine Yamal s’est offert un nouveau record hier soir à Séville pendant que son père se faisait sortir des tribunes…

Samedi soir, le FC Barcelone s’est imposé 5 buts à 3 (Torres 11e, 13e, 40e, Bardghji 31e et Yamal 59e sp) sur la pelouse du Real Betis, et ce malgré avoir concédé l’ouverture du score signée Antony. Un succès qui permet au Barça de conforter sa place de leader, avec quatre points d’avance sur le Real Madrid. Le match a été terni par le comportement de Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal. Présent en tribunes, celui-ci s’est fait expulser après avoir provoqué les supporters du Betis. Agité, il fêtait les buts du FC Barcelone avec un peu trop d’entrain aux yeux des fans andalous et le service de sécurité est intervenu.

Un record de plus et une polémique de plus pour Lamine Yamal

Sa famille et lui ont été invités à quitter leur tribune, ce que Mounir Nasraoui a fait en adressant des doigts d’honneur à la foule ! Et en quittant le stade, le père de Lamine Yamal, insulté, a voulu en découdre avec un supporter, mais le service de sécurité l’en a empêché. Une attitude lamentable qui vient ternir l’image déjà bien écornée ces derniers temps de Lamine Yamal. Et qui éclipse aussi le nouveau record que s’esyt offert la pépite en Andalousie. En effet, si l’homme du match contre le Betis a été Ferran Torres, qui a signé un coup du chapeau avec un triplé retentissant en 29 minutes, Lamine Yamal, a 18 ans et 146 jours, est devenu hier soir le plus jeune joueur à atteindre les 20 buts dans les 5 grands championnats depuis Jimmy Greaves avec Chelsea le 8 mars 1958 (18 ans et 16 jours).

Yamal multiplie les records de précocité

Pour rappel, les autres records de Yamal : Plus jeune joueur de l’histoire du club — débuts en équipe première à 15 ans et 291 jours (contre le Real Betis, avril 2023).
Plus jeune buteur de l’histoire de la LaLiga — premier but à 16 ans et 87 jours (match contre Grenade, octobre 2023).
Plus jeune joueur et buteur de l’histoire de la Spanish Super Cup — but marqué à 16 ans et 182 jours.
Plus jeune joueur de Barça à atteindre 100 matches officiels — à seulement 17 ans et 291 jours.
Plus jeune joueur à débuter (titulaire) en UEFA Champions League (16 ans 83 jours).
Plus jeune joueur en phase à élimination directe de la Champions League (16 ans 223 jours).
Plus jeune joueur de l’histoire de la sélection espagnole — premier match à 16 ans et 57 jours.
Plus jeune buteur de l’histoire d’Espagne — but marqué sur ce premier match.
Plus jeune joueur de l’histoire à participer à un championnat d’Europe (UEFA Euro 2024).
Plus jeune à marquer dans un Euro — but inscrit à 16 ans et 362 jours (contre la France, 2024).
Plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international (Euro 2024) — 17 ans et 1 jour au moment de la victoire en finale.

