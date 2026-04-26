OM – Nice : les supporters dézinguent les joueurs et balancent 4 ordres cash à McCourt

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À quelques minutes du coup d’envoi de OM – Nice, le Vélodrome s’est une nouvelle fois transformé en tribune de contestation. Les South Winners ont affiché un message sans détour à l’encontre de Frank McCourt, symbole d’un climat de rupture persistant entre une partie des supporters et la direction olympienne.

« McCourt : convoquez leurs agents… ne les payez plus »

Déployée dans le virage sud, la banderole des South Winners ne laisse aucune place à l’interprétation :

Un message d’une rare violence symbolique, qui vise directement la gestion sportive et l’attitude de certains joueurs. Plus qu’une simple critique, il s’agit d’une mise en demeure publique adressée au propriétaire américain.

Et ce n’est pas tout :

« Des dirigeants sans ambition et qui fuient leurs responsabilités… Des joueurs qui préfèrent abandonner plutôt que de combattre… 26-27 : on ne sait pas où on va mais on y va… Droit dans le mur », pouvait-on également lire du côté du virage sud.

« Ambition : LDC… dégoût : conférence league »

Autre message aperçu aux abords du virage des Dodgers :

« Ambition : LDC. 9 mois après dégoût : Conference League ou rien »

Une phrase qui résume à elle seule le ressenti d’une partie du peuple marseillais. Entre les promesses de Ligue des champions et la réalité sportive actuelle, le fossé est jugé immense.