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FRANCE

FC Barcelone : sans Yamal, les Blaugrana battent Getafe et se rapprochent du titre

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 18:12
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Le FC Barcelone s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Getafe ce samedi dans un match difficile, mais crucial pour la course au titre en Liga.

Dans une première période globalement pauvre en occasions, c’est Fermín López qui a ouvert le score juste avant la pause, bien servi par Pedri. Au retour des vestiaires, le Barça a mieux contrôlé le jeu et a doublé la mise grâce à Marcus Rashford, auteur de son 7e but de la saison en championnat.

Malgré une rencontre compliquée, notamment à cause des conditions de jeu et de la résistance de Getafe, les Catalans ont assuré l’essentiel. Ils profitent en plus du faux pas du Real Madrid pour prendre une avance confortable de 11 points à cinq journées de la fin.

Le titre de Liga semble désormais tout proche pour le Barça, qui pourrait être officiellement sacré dès la prochaine journée en cas de victoire.

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