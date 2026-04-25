FC Nantes : Luis Castro sort du silence et offre un retour de flamme monumental à Kita

Après les attaques de Waldemar Kita sur Luis Castro, l’ancien entraîneur du FC Nantes a livré une réponse musclée via un communiqué de son entourage.

La tension ne redescend pas entre le FC Nantes et son ancien entraîneur Luis Castro. Vivement attaqué cette semaine par Waldemar Kita dans une interview accordée à Eurosport, le technicien portugais a choisi de répondre par le biais d’un communiqué transmis à Ouest-France.

Le président nantais avait notamment remis en cause son recrutement et son niveau d’expérience, des propos très durs qui ont fait réagir l’entourage de l’entraîneur.

Dans son entretien, Waldemar Kita n’avait pas mâché ses mots :

« Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. »

Il ajoutait également :

« Après les matches amicaux, je disais qu’il fallait le dégager. »

La réponse de Luis Castro : respect, silence… et mise au point

Face à ces accusations, Luis Castro a choisi une réponse mesurée, évitant l’escalade verbale tout en défendant son parcours.

Son entourage indique dans un communiqué :

« Luis Castro est pleinement concentré sur son club actuel, consacrant toute son énergie aux défis sportifs qu’il a en main. »

Et surtout, il refuse d’entrer dans la polémique :

« S’agissant des récentes déclarations de Waldemar Kita, il n’est pas jugé opportun d’alimenter quelque polémique publique que ce soit. Le parcours professionnel de Luis Castro est largement reconnu par de nombreux acteurs du football. Pour preuve, après son départ du FC Nantes, il a été contacté par plusieurs clubs et, en l’espace de dix jours, a entamé un nouveau projet sportif, reflet de la confiance accordée à son profil et à ses compétences. »

Un rebond rapide et une réussite en Espagne

Depuis son départ du FC Nantes, Luis Castro a rapidement retrouvé un banc en Espagne, à Levante. Son entourage insiste sur le fait que ce choix n’a rien d’anticipé, et qu’aucun contact n’avait été établi avec Levante avant la résiliation de son contrat au FC Nantes. Un point contesté par Waldemar Kita, qui s’étonnait publiquement de la rapidité de ce rebond.

De plus, le communiqué précise un autre point en réaction aux propos de Waldemar Kita, qui affirmait que Baptiste Drouet et Luis Castro lui auraient demandé de leur faire confiance, ce qu’il aurait accepté, à tort selon lui. L’entourage de l’entraîneur conteste cette version :

« Durant son passage au FC Nantes, il a exercé ses fonctions conformément à la structure organisationnelle du club, rendant compte, sur le plan sportif, au directeur général (Franck Kita). Au cours de cette période, il a présenté des propositions relatives à la planification de la saison et à la constitution de l’effectif, dans le cadre de ses fonctions, lesquelles n’ont pas été mises en œuvre. »

« Des soutiens nombreux » et une menace judiciaire

Le communiqué va plus loin en évoquant le soutien reçu par l’entraîneur portugais :

« Pendant sa présence, ainsi qu’après son départ du FC Nantes, Luis Castro a reçu et continue de recevoir de nombreuses marques de soutien et d’estime de la part des supporters et sympathisants du club, ainsi que de nombreux salariés, et ce d’autant plus depuis cette interview (de Waldemar Kita). Luis Castro se réserve le droit, si nécessaire, d’agir par les voies appropriées afin de défendre son honneur et sa réputation. »

Cette nouvelle polémique intervient alors que le club nantais traverse une saison extrêmement difficile, toujours englué dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, et plus en plus proche de la descente en Ligue 2…