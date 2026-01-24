FC Nantes : Luis Castro fait reverdir Levante, un ancien de l’ASSE en a fait les frais !

Passé du FC Nantes à Levante, Luis Castro est en train de relancer le club espagnol, vainqueur hier d’Elche, l’équipe de Léo Pétrot, l’ancien défenseur de l’ASSE.

Arrivé sur le banc de Levante le 20 décembre, Luis Castro, l’ancien coach du FC Nantes, n’a pas tardé à imprimer sa marque en Liga. L’entraîneur portugais, reconnu pour son expertise tactique, affiche déjà un bilan séduisant après seulement quatre matchs avec les Granotas. La méthode Castro semble porter ses fruits : Levante a relevé la tête et s’est replacé dans la course au maintien, alors que la dynamique paraissait perdue avant son arrivée.

Un scénario fou pour une victoire cruciale contre Elche

Vendredi soir, la pelouse de Levante a été le théâtre d’une soirée folle face à Elche, où l’ancien défenseur de l’ASSE Léo Pétrot était titulaire en défense centrale : menant 2-1 à la fin du temps réglementaire, les Granotas ont vu leur adversaire égaliser à la 92e minute, et dans la toute dernière seconde, Alan Matturro a fait chavirer tout un stade en inscrivant le but du 3-2 à la 96e minute. Un finish haletant qui résume parfaitement l’état d’esprit insufflé par Castro à ses joueurs. Pour revivre cette fin de match renversante, le but décisif d’Alan Matturro dans le derby Levante-Elche permet de mesurer l’intensité de ce moment crucial pour Levante.

Un bilan déjà comparable à celui du FC Nantes

C’est une statistique qui en dit long sur l’impact de Luis Castro : en quatre petits matchs sur le banc espagnol, il compte déjà autant de victoires (2) que lors de ses quinze rencontres passées à la tête du FC Nantes. Avec deux succès, un match nul et une seule défaite (face au Real Madrid), le coach portugais a apporté un vent de fraîcheur immédiat. Sept points pris sur douze possibles, un groupe qui retrouve confiance… et Levante n’est plus décroché en bas de tableau.

Le travail de Luis Castro salué en Espagne

L’effet Castro dépasse d’ailleurs le simple rectangle vert. Au lendemain de la victoire contre Elche, la presse ibérique n’a pas manqué de souligner le rôle moteur du technicien portugais. Après la rencontre d’hier, le journaliste espagnol Jonay Amaro lui a rendu un bel hommage. « Luis Castro est le premier à y croire, le premier à ne chercher aucune excuse et le premier à mettre en pratique le travail et la conviction qui animent cette équipe. Levante pratique le football, mais fait aussi preuve de ténacité et d’engagement. Seul le Real Madrid a réussi à les battre depuis son arrivée. Renaissance. » Un joli rebond après l’épisode douloureux pour Castro au FC Nantes.