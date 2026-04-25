À LA UNE DU 25 AVR 2026
[20:20]FC Nantes : le groupe d’Halilhodžić face au Stade Rennais avec de gros absents
[20:00]OL : Fonseca annonce un gros coup dur après la victoire contre Auxerre
[19:40]RC Lens : le vestiaire au bord de la rupture après le gros coup de gueule de Sage ?
[19:20]FC Nantes : Luis Castro sort du silence et offre un retour de flamme monumental à Kita
[19:02]ASSE : la compo de Montanier pour le choc face à Troyes
[18:50]OM : une nouvelle réponse vient de tomber pour le remplaçant de Benatia
[18:30]Real Madrid Mercato : le père d’Endrick favorable à un maintien à l’OL ?
[18:12]FC Barcelone : sans Yamal, les Blaugrana battent Getafe et se rapprochent du titre
[18:08]PSG : la compo de Luis Enrique face à Angers SCO
[17:40]FC Nantes Mercato : une saignée monumentale se prépare, 15 départs déjà programmés !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : Fonseca annonce un gros coup dur après la victoire contre Auxerre

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 20:00
💬 Commenter

Après la victoire de l’OL contre Auxerre, Paulo Fonseca a annoncé une inquiétante nouvelle concernant Orel Mangala.

Ce samedi après-midi, l’OL s’est imposé face à Auxerre 3 buts à 2, mais la soirée n’a pas été totalement positive pour les Gones. En conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca a en effet révélé une possible mauvaise nouvelle concernant Orel Mangala.

Le milieu de terrain belge souffre d’un souci aux ischio-jambiers, comme l’a relayé Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon. L’entraîneur lyonnais a tenu des propos prudents, laissant planer le doute sur la gravité de la blessure : « Je ne sais pas si c’est grave, on verra demain mais il a ressenti une forte douleur », a-t-il expliqué.

Un effectif lyonnais encore sous pression

Déjà freiné par plusieurs pépins physiques depuis son arrivée dans le Rhône, Orel Mangala pourrait de nouveau voir sa dynamique stoppée. Une situation frustrante pour le joueur comme pour le club, alors que le Belge commençait à bien revenir.

Dans un contexte où Paulo Fonseca doit composer avec un groupe déjà touché par plusieurs absences (Himbert, Fofana, Karabec, Nuamah, Kango), cette potentielle blessure représente un nouveau coup dur. Le technicien portugais doit jongler avec un effectif réduit, et l’évolution de l’état de santé de Mangala sera suivie de près dans les prochains jours.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot