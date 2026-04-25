OL : Fonseca annonce un gros coup dur après la victoire contre Auxerre

Après la victoire de l’OL contre Auxerre, Paulo Fonseca a annoncé une inquiétante nouvelle concernant Orel Mangala.

Ce samedi après-midi, l’OL s’est imposé face à Auxerre 3 buts à 2, mais la soirée n’a pas été totalement positive pour les Gones. En conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca a en effet révélé une possible mauvaise nouvelle concernant Orel Mangala.

Le milieu de terrain belge souffre d’un souci aux ischio-jambiers, comme l’a relayé Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon. L’entraîneur lyonnais a tenu des propos prudents, laissant planer le doute sur la gravité de la blessure : « Je ne sais pas si c’est grave, on verra demain mais il a ressenti une forte douleur », a-t-il expliqué.

Un effectif lyonnais encore sous pression

Déjà freiné par plusieurs pépins physiques depuis son arrivée dans le Rhône, Orel Mangala pourrait de nouveau voir sa dynamique stoppée. Une situation frustrante pour le joueur comme pour le club, alors que le Belge commençait à bien revenir.

Dans un contexte où Paulo Fonseca doit composer avec un groupe déjà touché par plusieurs absences (Himbert, Fofana, Karabec, Nuamah, Kango), cette potentielle blessure représente un nouveau coup dur. Le technicien portugais doit jongler avec un effectif réduit, et l’évolution de l’état de santé de Mangala sera suivie de près dans les prochains jours.