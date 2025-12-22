Revue de presse espagnole : Yamal inquiète Flick au FC Barcelone, une légende va quitter le Real Madrid ! 

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 22 décembre 2025. Au menu : l’inquiétude autour de Lamine Yamal et le départ annoncé d’une légende du Real Madrid.

AS : « Soutien à Vinicius »

Bien que muet depuis 1400 minutes et sifflé par l’exigeant public du Bernabeu, Vinicius Junior garde la confiance et le soutien du Real Madrid, où son travail et son implication sont salués en interne. Don Balon annonce pa ailleurs que la légende Dani Carvajal sera placée sur la grille des départs en janvier !

MARCA : « Madrid est avec Xabi Alonso »

Selon une enquête de Marca auprès de 120 000 de ses lecteurs, le Real Madrid est au soutien de Xabi Alonso malgré une première partie de saison en dents de scie. 61% des personnes interrogées pensent que les joueurs sont coupables.

SPORT : « Champions d’hiver »

Sport met en avant la solide victoire du FC Barcelone hier à Villarreal pour rappeler son statut en Liga : champion d’hiver. Malgré tout, Félix Diaz assure : « Il y a de la préoccupation au Barça pour Yamal, Hansi Flick le premier. Ils ont créé un monstre. »

MUNDO DEPORTIVO : « Torpille Barça »

Le Barça a convaincu Mundo Deportivo malgré quelques résultats mitigés depuis cet été. En revanche, le club catalan entend recruter un joker pour pallier la blessure et l’absence d’Andreas Christensen en janvier.