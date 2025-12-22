À LA UNE DU 22 DéC 2025
[09:47]Revue de presse espagnole : Yamal inquiète Flick au FC Barcelone, une légende va quitter le Real Madrid ! 
[09:23]Stade Rennais Mercato : le remplaçant de Seko Fofana déniché chez un club rival voisin ? 
[09:00]PSG : Regragui lâche une annonce forte sur Hakimi au Maroc… Paris peut souffler
[08:48]OL – Saint-Cyr-Collonges (3-0) : Fonseca fracasse son équipe, 3 joueurs visés !
[08:17]FC Nantes : Kantari met un taquet à Abline et enflamme les supporters 
[07:45]ASSE : Horneland salive devant deux renforts en janvier 
[07:22]OM : De Zerbi fait une annonce pour janvier, coup de tonnerre pour Abdelli ! 
[07:00]PSG Mercato : un crack du Real Madrid se propose à Paris, la réponse est cash ! 
[06:00]ASSE Mercato : ça se précise pour la première recrue hivernale des Verts
[00:00]Real Madrid : une photo compromettante d’Endrick circule avant son départ à l’OL
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : Yamal inquiète Flick au FC Barcelone, une légende va quitter le Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 09:47
💬 Commenter
Lamine Yamal (FC Barcelone)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 22 décembre 2025. Au menu : l’inquiétude autour de Lamine Yamal et le départ annoncé d’une légende du Real Madrid.

AS : « Soutien à Vinicius »

Bien que muet depuis 1400 minutes et sifflé par l’exigeant public du Bernabeu, Vinicius Junior garde la confiance et le soutien du Real Madrid, où son travail et son implication sont salués en interne. Don Balon annonce pa ailleurs que la légende Dani Carvajal sera placée sur la grille des départs en janvier !

MARCA : « Madrid est avec Xabi Alonso »

Selon une enquête de Marca auprès de 120 000 de ses lecteurs, le Real Madrid est au soutien de Xabi Alonso malgré une première partie de saison en dents de scie. 61% des personnes interrogées pensent que les joueurs sont coupables.

SPORT : « Champions d’hiver »

Sport met en avant la solide victoire du FC Barcelone hier à Villarreal pour rappeler son statut en Liga : champion d’hiver. Malgré tout, Félix Diaz assure : « Il y a de la préoccupation au Barça pour Yamal, Hansi Flick le premier. Ils ont créé un monstre. »

MUNDO DEPORTIVO : « Torpille Barça »

Le Barça a convaincu Mundo Deportivo malgré quelques résultats mitigés depuis cet été. En revanche, le club catalan entend recruter un joker pour pallier la blessure et l’absence d’Andreas Christensen en janvier. 

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid