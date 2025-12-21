FC Barcelone : Flick déclenche l’alerte rouge, le mercato est lancé !

Le FC Barcelone boucle 2025 en patron, mais l’urgence du mercato s’invite déjà dans les plans d’Hansi Flick. Entre solidité retrouvée et gestion des absents, focus sur les prochains mouvements à venir.

Mercato hivernal : Flick lance l’alerte défense

Leader incontestable de LaLiga à l’issue d’une victoire solide sur la pelouse de Villarreal, le Barça ne s’endort pas sur ses lauriers. Hansi Flick le martèle, la priorité sera la défense cet hiver. « Je parlerai avec Deco lundi », a martelé le coach allemand, conscient du manque d’options derrière. La grave blessure d’Andreas Christensen accentue l’urgence, et devrait guider le recrutement. Le marché de janvier se profile donc crucial pour consolider un effectif à bout de souffle.

Une défense qui tient, mais à quel prix ?

Au cœur de la réussite barcelonaise, la rigueur défensive s’est imposée. Hansi Flick tire un bilan satisfait : « On a énormément travaillé la stabilité, analysé des vidéos, récupéré des éléments clés… et ça se voit. » Pourtant, la fatigue guette les cadres et l’effectif reste limité, surtout à l’arrière. Difficile de masquer l’urgence : « Nous sommes fatigués, il manque des options, le repos est fondamental. » Pour Flick, impossible d’enchainer sans profondeur supplémentaire.

Joan Garcia, Koundé, Christensen : le trio sous pression

Parmi les piliers défensifs, Joan Garcia s’est imposé comme un atout crucial selon Flick : « Il a été fantastique, il nous a assuré des clean sheets. » Mais tout le secteur défensif navigue sur un fil. Jules Koundé, sorti pour une blessure à la cuisse, ne sait pas encore combien de temps il sera absent. Prudence maximale également pour Christensen, qui s’est partiellement rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche et sera absent plusieurs mois.

Lamine Yamal : jeune star, pression XXL et réactivité

Sous le feu des tribunes mais décisif face à Villarreal, Lamine Yamal a une nouvelle fois marqué les esprits. « Il a fait la meilleure réponse, il a marqué malgré la pression, » a salué Flick. Avec 6 buts et 3 passes en 25 matchs, le jeune ailier confirme sa percée fulgurante. Déjà héros dans des moments critiques, il demeure l’une des armes offensives les plus prometteuses, même si sa gestion reste sujette à débat.

Pause, décompression… et un sprint dès la reprise

Avant tout, Flick réclame une respiration : « Le groupe a donné énormément, il faut récupérer, couper et revenir plus fort. » Ambition intacte pour le coach allemand, qui vise une rentrée 2026 au même rythme d’intensité et de domination sur la Liga. Mais le passage à l’action sur le marché cet hiver reste déterminant pour éviter les mauvaises surprises et tenir la distance dans la course au titre.