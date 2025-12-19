🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Alors qu’il brille déjà au FC Barcelone, Lamine Yamal se retrouve sous le feu des projecteurs pour une raison encore une fois très différente du football…

Lamine Yamal n’a pas seulement fait parler de lui pour ses performances au FC Barcelone cette semaine : le crack de 18 ans se retrouve également au cœur d’une polémique people qui agite le web. La révélation provient du reality show La Casa de los Gemelos 2, où la candidate Zaira a raconté qu’elle avait reçu un message du jeune Barcelonais sur Instagram.

« Lamine Yamal est un enfant »

« Il m’a envoyé un message », a confié Zaira avec naturel, laissant les autres participants surpris. Mais la réaction de la jeune femme a été encore plus marquante : elle a expliqué ne pas avoir répondu, estimant que Yamal est « un enfant » ! Des mots courts mais qui ont suffi à déclencher une avalanche de commentaires et de débats sur les réseaux sociaux. Les internautes n’ont pas tardé à réagir.

Tout ce qu’il touche devient viral !

Certains ont pris l’anecdote avec humour, d’autres y ont vu un signe des difficultés liées à la célébrité précoce : « C’est fou de voir qu’à 18 ans, tout ce qu’il fait devient viral », commentait un utilisateur. « Même un simple message privé devient une affaire nationale », renchérissait un autre. Malgré ce nouveau tumulte médiatique, Yamal continue de se concentrer sur sa carrière sportive. Auteur de prestations mitigées avec le FC Barcelone, il rappelle à quel point la vie des jeunes stars du football peut devenir un vrai feuilleton, mêlant carrière, réseaux sociaux et curiosité du public.