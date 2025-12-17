Revue de presse espagnole : Yamal se prend un scud de Madrid, les arbitres fracassent Pérez et le Real ! 

But Football Club vous présente la revue de presse espagnole de ce mercredi 17 décembre 2025. Au programme : la polémique arbitrale entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

SPORT : « En marche »

Le FC Barcelone s’est imposé hier face à Guadalajara en Coupe du Roi (2-0) et a tiré un sourire crispé chez Hansi Flick : « L’attitude, la mentalité étaient vraiment bonnes. Nous avons fait le travail et nous avons gagné 2-0. Le plus important, c’est que nous sommes qualifiés pour le tour suivant. » Lamine Yamal, de son côté, s’est pris un scud d’Edu Aguirre, spécialiste du Real Madrid pour El Chiringuito : « Son dernier match date d’il y a neuf mois contre l’Inter. Il est bon mais manque de continuité. Il faudrait se demander pourquoi Flick est souvent remonté contre lui… »

AS : « Qu’on sache la vérité »

Après Florentino Pérez, c’est au tour de Xabi Alonso au Real Madrid de mettre son nez dans l’affaire Negreira : « Qu’on sache la vérité, c’est surprenant qu’il n’y ait pas eu de conséquences. » L’Association espagnole des arbitres de football (AESAF) a publié un communiqué tranchant pour se défendre. « L’AESAF exprime son rejet des récentes déclarations publiques du président du Real Madrid, M. Florentino Pérez, en raison des graves dommages que ce type de déclaration représente pour la réputation du collectif arbitral et du football espagnol. Le collectif d’arbitres espagnols agit avec indépendance, rigueur et professionnalisme, et ne fait aucun complot ni collusion avec les intérêts des clubs ou des entraîneurs. Dans ce qu’on appelle l’affaire Negreira, aucun arbitre n’a été mis en cause, ni n’a été inculpé durant toute la durée de l’enquête. Nous ne pouvons pas accepter comme valable l’accusation de corruption concernant la figure des arbitres. Les accusations généralisées contre les arbitres nuisent injustement à la réputation des professionnels qui exercent leur travail sous une pression maximale et sous une surveillance publique constante, ainsi que la propreté même de la compétition. Nous comprenons que l’arbitrage ne peut pas servir d’excuse pour justifier des résultats sportifs. Le football se gagne et se perd sur le terrain. L’AESAF avertit que toute manifestation publique menée depuis des positions d’influence a un impact direct sur la culture du football et de l’arbitrage, et conduit – directement ou indirectement – à des épisodes de violence et d’agression contre les arbitres à tous les niveaux. »

MARCA : « Feu croisé »

Si Marca revient sur la passe d’armes musclée entre le Real Madrid et le FC Barcelone au sujet de la polémique arbitrale, le quotidien madrilène met surtout rn avant les trophées de The Best, qui a vu Ousmane Dembélé (PSG), Luis Enrique (PSG) Aitana Bonmati (FC Barcelone) être couronnés.

MUNDO DEPORTIVO : « En huitièmes »

La qualification du Barça en 8es de finale de Coupe du Roi a surpris par la présence de Marc-André ter Stegen dans les buts. Flick s’en est expliqué en conférence de presse d’après match : « Marc est le capitaine. Il est de retour et nous avons parlé de sa situation. Aujourd’hui, je pouvais prouver qu’il était disponible. Il a eu l’occasion de jouer. »