Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 18 décembre 2025. Au menu : les chiffres fous de Kylian Mbappé au Real Madrid et les tracas du FC Barcelone.

AS : « Mbappé évite une nouvelle frayeur

En inscrivant deux buts hier soir face Talavera en 1/16es de finale de Coupe du Roi (2-3), Kylian Mbappé s’est offert ses 57 et 58es buts de l’année 2025 et n’est plus qu’à une unité d’égaler un record appartenant à Cristiano Ronaldo. Le Portugais est en effet le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid sur une année civile, puisqu’il avait inscrit 59 buts en 2013. Mbappé aura un dernier match face à Séville, samedi, pour peut-être se l’approprier, ou au moins l’égaler.

MARCA : « Pas un seul jour tranquille »

Si Mbappé et Andry Lunin ont évité une prolongation au Real Madrid, Xabi Alonso a salué la prestation du banni Endrick : « Endrick a très bien joué, je tiens à le féliciter. Superbe changement de rythme, explosif, vertical. Il a été très bon. » De quoi infléchir son départ à l’OL au mercato hivernal ?

SPORT : « Leaders et en quarts »

Si Sport met en avant la belle performance des féminines du FC Barcelone, le cas Marc-André ter Stegen secoue le Barça après sa titularisation mardi en Coupe du Roi contre Guadalajara. Cela a beaucoup surpris le club. La stratégie était claire : puisque le gardien numéro 1 était Joan Garcia, et compte tenu du salaire élevé de Ter Stegen, l’option logique était de l’orienter vers un départ afin qu’il cherche un autre club lors du mercato hivernal. Cela s’est fait en lui faisant clairement comprendre qu’il n’avait aucune chance de jouer, même lors de la Coupe. La donne a changé : c’est désormais à l’Allemand de décider de son avenir !

MUNDO DEPORTIVO : « Lewy, en feu »

La fin d’année de Robert Lewandowski laisse encore augurer des jours heureux au FC Barcelone même si son agent s’est réuni récemment avec le Chicago Fire, comme expliqué ce matin. Le sacre du PSG en Coupe Intercontinentale est aussi évoqué.