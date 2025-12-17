Le clan Mbappé en remet une couche sur le PSG, quelles suites pour l’affaire ? 

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a trouvé son aboutissement devant la justice : le club de la capitale est sommé de verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant. La famille et les avocats de Mbappé flambent de satisfaction. Analyse d’un verdict retentissant et de ses conséquences.

La justice condamne le PSG à verser 61 M€ à Mbappé : les détails du verdict

Coup de tonnerre au sommet du football français : le conseil de prud’hommes vient de trancher en faveur de Kylian Mbappé après plusieurs mois de conflit ouvert avec son ancien club. Cette fois, le PSG est condamné à régler une somme record à celui qui porte désormais les couleurs du Real Madrid. Ce verdict intervient après une longue période de tension et d’échec des négociations entre les parties, confirmant l’énorme impact de ce dossier sur la scène médiatique comme institutionnelle. Pour en savoir plus sur les épisodes précédents de ce litige entre Kylian Mbappé et le PSG, retrouvez notre dossier spécial.

Une addition XXL : la répartition précise des sommes à payer

La note est salée pour le PSG, détaillée de façon chirurgicale par la justice. Les 61 millions d’euros dus à Mbappé se répartissent ainsi :

36,6 M€ en rappel de la troisième échéance de prime de signature

3,6 M€ d’arriérés de congés payés

17,2 M€ au titre des salaires non-versés pour avril, mai et juin 2024

1,7 M€ de congés payés sur cette même période

1,5 M€ correspondant à des primes d’éthique impayées

150 000 € de congés payés liés à la prime

5 000 € pour les frais de procédure

Cette addition historique souligne l’ampleur du différend et son caractère inédit dans l’histoire du club parisien.

Le clan Mbappé jubile : les avocats montent au créneau

Rapidement après l’annonce du verdict, les avocats de Kylian Mbappé ont fait entendre leur soulagement et leur fierté d’avoir défendu jusqu’au bout les droits du joueur. Me Delphine Verheyden insiste sur la dimension collective de ce combat : « Kylian n’était pas dans un affrontement personnel mais s’est battu pour un principe. Quand on travaille, on mérite d’être payé. » Même satisfaction du côté de Me Thomas Clay, qui pointe l’orgueil du PSG ayant refusé le règlement alors que le départ du joueur vers Madrid était inéluctable. Pour le clan du champion du monde, la décision va au-delà de l’argent : il s’agit de faire respecter l’équité, notamment face aux tentatives du club d’imposer un autre récit public du conflit. Pour suivre l’actualité du joueur, consultez sa page de statistiques et actualités.

PSG humilié : la publication du jugement imposée sur le site officiel

Le conseil de prud’hommes ne s’est pas arrêté à l’aspect financier. Il a expressément ordonné au PSG de publier le jugement en première page de son site officiel, une mesure rare et vécue comme une véritable humiliation pour l’état-major parisien. Ce coup de projecteur symbolique a été accueilli comme une victoire morale par le camp Mbappé, qui voit dans cet affichage l’occasion de rétablir sa vérité après des mois de débats en coulisses sur l’image du joueur. Sur cet aspect, retrouvez les dessous du débat image et communication dans notre focus sur les difficultés actuelles de Mbappé au Real Madrid.

Vers un nouvel épisode ? Les suites possibles de l’affaire

Le PSG, de son côté, digère difficilement la sentence et a d’ores et déjà annoncé se réserver le droit de contester la décision en appel. En cas de recours, une nouvelle bataille judiciaire pourrait s’engager et prolonger le feuilleton de plusieurs mois, de quoi entretenir la tension autour du club et du joueur. Pour le clan Mbappé, l’espoir est de clore définitivement ce chapitre, tournant ainsi la page d’un conflit épuisant sur le plan personnel et professionnel. Mais la saga pourrait rebondir si Paris choisit la voie de l’appel, alimentant encore les débats sur la gestion salariale au sein des grands clubs européens.

Un combat de principe : l’importance symbolique pour Mbappé

Au-delà des chiffres, cette victoire de Kylian Mbappé consacre aussi un combat d’exemple dans l’univers du football professionnel. Le choix de porter l’affaire jusqu’au bout, même au risque de tensions avec un club emblématique, souligne la volonté du joueur et de ses conseillers de défendre sa réputation et ses droits fondamentaux. En obtenant gain de cause, l’attaquant tricolore assoit son image d’homme de principe, déterminé et fidèle à ses valeurs. Une posture que son entourage revendique, à l’heure où le nom de Mbappé ne cesse de faire la une tant pour ses performances que pour son poids médiatique.