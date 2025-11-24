Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…

Pression grandissante au Real Madrid : Kylian Mbappé traverse sa première mauvaise passe sous le maillot merengue. Attendu comme le sauveur, le Français concentre désormais tous les doutes.

Une équipe en tête, mais un Real Madrid agité

Leader de la Liga, le Real Madrid n’affiche pourtant pas la sérénité. Les victoires sont difficiles, les supporters s’agacent et dans les tribunes comme dans la presse espagnole, la critique monte. Au centre de la tourmente : l’animation offensive, jugée stérile, et la prestation de Kylian Mbappé, placée sous surveillance.

Le vestiaire est sous tension. Xabi Alonso, fraîchement arrivé sur le banc, tarde à imposer sa patte et doit déjà composer avec le doute. Rodrygo et Valverde sont aussi ciblés, mais c’est bien l’ancienne star du PSG qui cristallise les attentes déçues. Pour comprendre la situation et le discours du coach, plongez dans les explications de Xabi Alonso sur la gestion des critiques et du cas Mbappé.

Mbappé à l’arrêt : la magie n’opère plus

Kylian Mbappé, moteur offensif attendu, traverse un trou d’air inédit depuis son arrivée à Madrid. Trois journées de Liga sans but : une rareté pour le prodige français. Sur la pelouse, son langage corporel trahit la tension ; moins percutant, il décroche plus qu’il ne file vers le but. Les signes d’impatience s’observent autant chez les joueurs que dans les gradins.

Face à Elche, la nervosité gagne : contestations, carton jaune… et une animation madrilène en panne. Les supporters s’interrogent : Mbappé saura-t-il supporter la pression unique de la Maison Blanche ? Le débat agite désormais les réseaux sociaux et le moral du vestiaire vacille.

Des chiffres flatteurs qui masquent le malaise

Mbappé porte encore la couronne de meilleur buteur de Liga avec 13 buts, loin devant ses concurrents directs, Lewandowski compris. Mais derrière les statistiques, l’influence réelle du Français sur le jeu s’étiole : son impact collectif baisse, son début de saison flamboyant laisse place à la frustration.

Le manque d’efficacité globale de l’attaque pénalise ses performances : moins de ballons exploités, des courses moins tranchantes, et une efficacité dans la profondeur en baisse. Sa dynamique, si éclatante au début, interroge sur la possibilité de voir son compteur masquer encore longtemps les difficultés collectives. Pour une vue détaillée et ses chiffres récents, retrouvez toutes les stats actualisées de Mbappé.

Mbappé sous pression : quel avenir pour la star du Real ?

L’étau se resserre. La presse, jusque-là indulgente avec Mbappé, pourrait rapidement changer de ton si la disette persiste. Le Real, ultra-dépendant de son leader offensif, retient son souffle : le club peut-il continuer d’avancer si « KM » reste muet ?

Le retour en forme de Mbappé est jugé capital pour l’ensemble du club. Le futur de Xabi Alonso, remis en cause après des résultats poussifs, n’est pas plus assuré comme le détaille l’incertitude actuelle autour du coach madrilène. Mbappé doit maintenant prouver qu’il possède la force de caractère pour traverser la tempête et redevenir le fer de lance attendu par tout un peuple : accident de parcours ou nouveau chapitre ? Réponse sous les projecteurs du Bernabéu.