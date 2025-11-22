L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, était présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement à Elche.

Un effectif quasiment au complet

« Tout le monde va bien, avec une bonne ambiance. Nous allons à Elche, ils sont promus mais ils donnent un bon niveau, un jeu exigeant. »

Comment il aborde les critiques

« Nous savons où nous sommes, les exigences, nous gérons ça normalement, nous ne leur accordons pas plus de considération. »

Un niveau physique qui s’améliore

« Je n’évalue pas le moment dans ce moment, dans le physique. Nous sommes dans une phase très exigeante du calendrier, beaucoup de matchs en quelques jours, les données physiques sont meilleures… Il faut vivre avec les blessures. Voyons si Militao peut un peu réduire la sienne. »

Mbappé ne tire plus au but

« C’est une affaire d’équipe. Nous l’avons analysé. C’est à l’équipe de décider. Il faut aussi chercher des scènes d’arrêt… Les buts vont revenir, je n’en doute pas. »