Dans une vidéo publiée sur Instagram, Orelsan est revenu sur la genèse de son dernier album, et notamment la création de La Fuite en Avant, dont Kylian Mbappé n’a pas apprécié une partie.

Si Kylian Mbappé pensait en avoir terminé avec la polémique qui l’oppose à Orelsan, c’est raté ! Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid avait allumé le rappeur sur X après avoir écouté La Fuite en Avant, dans laquelle on peut entendre « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Une référence au fait que le SM Caen a été relégué en National 1 après avoir été racheté par le capitaine des Bleus. Ce dernier a répondu que s’il veut sauver son club, Orelsan n’a qu’à le racheter, précisant que le Normand avait essayé d’intégrer le capital mais qu’il ne voulait pas verser d’argent… Le rappeur a ensuite calmé le jeu en expliquant qu’il n’avait pas été compris et Mbappé, interrogé en conférence de presse, a répondu que le sujet ne l’intéressait pas.

Il ne « vise personne en particulier » mais passe devant une photo de Mbappé !

Fin de la bataille médiatique ? Pas du tout ! Orelsan l’a relancée hier dans son style très particulier, c’est-à-dire avec un humour pince-sans-rire. Dans une vidéo postée sur Instagram, le rappeur revient sur la genèse de son nouvel album. Il explique que toutes les chansons ont un rapport avec son film, Yoroï, sorti il y a un mois. Notamment La Fuite en Avant. Il se sent obligé d’expliquer tout cela car « (il a) remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas exactement bien compris l’album et (il) ne vise personne en particulier… ». Sauf qu’au moment où il dit ça, il passe devant une photo de Kylian Mbappé, photo qui n’a aucune raison d’être là (si ce n’est pour le tacle) puisqu’il se trouve dans un studio !

Comment Kylian Mbappé réagira à ce nouveau tacle, très amusant, d’Orelsan ? Ce qui est sûr, c’est que la cote de l’attaquant du Real Madrid en Normandie ne cesse de chuter puisque le Stade Malherbe a été éliminé de la Coupe de France par des amateurs (Bayeux, 2-3) le week-end dernier… D’ailleurs, Orelsan y fait également allusion dans sa vidéo sur Instagram !