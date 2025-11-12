Invité ce mercredi matin sur Fun Radio, Orelsan n’a pas esquivé la polémique lancée par Kylian Mbappé autour de son dernier album « La fuite en avant ». Au micro, le rappeur a préféré la franchise apaisée, assumant le choix de ses mots tout en insistant sur le malentendu qui entoure l’affaire. Pour Orelsan, cette situation est révélatrice des nouvelles dynamiques entre célébrités, regard public et critique intérieure.

Pourquoi Mbappé a interpellé Orelsan ?

Tout est parti d’une phrase glissée dans « La petite voix », extrait du nouvel opus d’Orelsan. Le natif de Caen y balance : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », une référence directe au rachat du Stade Malherbe de Caen piloté par la famille du joueur. Kylian Mbappé, désormais star du Real Madrid, a très vite réagi sur les réseaux, renvoyant le rappeur à ses propres contradictions. Une passe d’armes qui intervient alors que Mbappé continue d’enchaîner les performances, comme en témoignent ses dernières déclarations sur son avenir au Real.

La mise au point d’Orelsan sur ses paroles

Face à la polémique, Orelsan a choisi l’apaisement sur les ondes : « C’est une incompréhension. » Pour lui, tout repose sur la nécessité de replacer la chanson dans son contexte : « Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film. C’est ça qu’il faut que je fasse. »

L’artiste confie que dans « La petite voix », il ne s’agit pas d’un règlement de comptes avec Mbappé, mais d’une illustration du « critique intérieur » qui s’exprime, cette voix qui amplifie la négativité et finit par tout déformer. « Ces trucs négatifs forment un espèce de critique intérieur à l’intérieur de moi, qui va commencer à me bouffer et à ne voir que le négatif », précise le rappeur.

Un nouvel album entre introspection et regards croisés

Avec « La fuite en avant », Orelsan propose un disque résolument tourné vers l’intime. Il y aborde sans détour la paternité, la vie de couple, le poids de la célébrité, mais aussi la manière dont les réseaux sociaux exacerbe les tensions. « Ça parle de comment est-ce qu’on aborde toute la négativité, comment est-ce qu’on voit la vie », explique-t-il, soulignant un album concept autour du ressenti, du recul et de l’auto-analyse.

Le projet ne se limite d’ailleurs pas au studio : Orelsan a déjà annoncé une série de concerts dans les Zénith de France en 2026, promesse d’un retour scénique et d’une rencontre directe avec son public.

Ce qu’il faut retenir de l’échange Orelsan-Mbappé

L’incident entre le rappeur et la star du Real Madrid met en lumière une réalité moderne : aujourd’hui, chaque phrase peut devenir un point de friction public. Orelsan, par sa volonté de recul et d’explication, prouve que la maturité s’impose face à l’exposition constante. Pour les artistes et sportifs de haut niveau, ce type d’épisode interroge la gestion de leur image et la portée de leurs messages.

Ce dialogue entre rap et football illustre, une fois encore, les ponts de plus en plus étroits entre ces univers. À l’image de Mbappé, dont l’actualité reste scrutée, comme le rappellent les statistiques et analyses dédiées à son parcours, la gestion de l’opinion publique et la maîtrise des mots deviennent des enjeux majeurs du siècle.