OL Mercato : l’arrivée d’Endrick prend un petit coup de froid
Real Madrid Mercato : Kylian Mbappé lâche une très grosse indication sur son avenir

Real Madrid Mercato : Kylian Mbappé lâche une très grosse indication sur son avenir
William Tertrin
31 octobre 2025

Lors de la cérémonie de remise de son Soulier d’or européen, Kylian Mbappé a indirectement évoqué son avenir au Real Madrid.

Ce vendredi au stade Santiago-Bernabéu, Kylian Mbappé a reçu le Soulier d’or européen 2024-2025 après avoir été élu meilleur buteur de la Liga avec 31 réalisations la saison dernière. Le Soulier d’or attribue des points en fonction du nombre de buts et du coefficient du championnat : la Liga, avec un coefficient de 2, a permis à Mbappé de cumuler 62 points, devant Gyökeres (58,5 points, coefficient portugais 1,5).

« C’est un grand plaisir pour moi de recevoir ce trophée, ça signifie beaucoup pour moi en tant qu’attaquant », a déclaré le Français en récupérant son trophée, après la diffusion d’une vidéo résumant sa saison. Il a également tenu à souligner la valeur des succès collectifs : « Je dois remercier mes coéquipiers, c’est grâce à eux que je peux montrer la meilleure version de Kylian et aider l’équipe à gagner tout ce qu’on peut gagner, et j’espère qu’on va gagner le plus de trophées possibles, parce que le plus important, c’est la victoire collective. »

Mbappé encore à Madrid pour plusieurs années

Mbappé a par ailleurs exprimé sa joie de porter le maillot madrilène : « C’est un immense plaisir de jouer au Real, tout le monde sait que c’était mon rêve d’enfant, je suis ici pour beaucoup d’années, je l’espère. » Sous contrat jusqu’en 2029, Mbappé confirme donc sa volonté de s’inscrire dans la durée au sein du Real Madrid, peut-être même au-delà de son bail actuel.

Mais ce n’est pas tout. Élu meilleur joueur de la Liga en septembre, Mbappé a de nouveau été honoré en octobre après trois matchs ponctués de trois buts et une passe décisive, dont un but clé lors du Clasico contre le FC Barcelone (2-1). Plus de doutes, l’international français est totalement injouable cette saison.

