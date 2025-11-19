Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Comment Mbappé a déterré la hache de guerre entre le PSG et le Real Madrid 

Kylian Mbappé en Bleu
Bastien Aubert
19 novembre 2025

Le feuilleton judiciaire opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain vient de franchir un nouveau palier de tension et, cette fois, il n’épargne plus le Real Madrid. Alors que le conflit financier autour de la star française s’invite devant la justice, l’irritation gronde dans les coulisses de Santiago Bernabéu, révélant une fracture profonde entre deux des plus grands clubs du football européen. Ce bras de fer, aussi spectaculaire que scruté, rebat les cartes des relations Madrid-Paris.

Le conflit financier : Mbappé, PSG et des sommes records

Tout a commencé autour d’une bataille titanesque menée devant les Prud’hommes, avec deux montants vertigineux à la clé. Kylian Mbappé réclame pas moins de 260 millions d’euros à son ancien employeur, tandis que le club parisien, de son côté, exige la somme encore plus faramineuse de 440 millions d’euros à l’attaquant. Chiffres à donner le vertige, symbole d’une relation brisée où ni le joueur, ni le club n’entendent transiger.

  • 260 M€ : montant réclamé par Mbappé au PSG
  • 440 M€ : montant exigé par le PSG au joueur

L’audience récente, sous haute tension, a exposé au grand jour le fossé entre les deux parties. Pour tout comprendre de la mécanique de ce litige, les dernières révélations sur le litige financier entre Mbappé et le PSG décortiquent les rebondissements et enjeux des deux camps.

Les dirigeants madrilènes s’insurgent contre Paris

C’est un véritable coup de tonnerre qui secoue le Real Madrid. En interne, les dirigeants madrilènes voient d’un très mauvais œil l’attitude adoptée par le PSG dans cette affaire. Au-delà du simple contentieux entre l’attaquant et son ex-club, la Maison Blanche estime que Paris vise également, de façon indirecte, le club de la capitale espagnole. Ce sentiment d’être pris pour cible nourrit une colère palpable dans les couloirs du Bernabéu.

Agacement, méfiance, crispation : le Real Madrid redoute que le bras de fer soit orchestré pour gêner sa stabilité, voire ternir son image. Le dialogue déjà froid entre les deux institutions s’envenime et le spectre d’une rupture durable se précise un peu plus chaque jour. Pour beaucoup à Madrid, l’épreuve de force va bien au-delà du dossier Mbappé – elle devient une question de principe et d’influence.

Un dossier qui fait vibrer l’Europe du foot

Impossible de passer à côté : l’affaire Mbappé – PSG – Real Madrid agite les coulisses du football européen et franchit largement les frontières françaises. En Espagne, chaque avancée du dossier alimente émissions, débats et éditos. Dans toute l’Europe, le dossier laisse planer un parfum explosif, rappelant à quel point la planète football est attentive au moindre rebondissement concernant le champion du monde.

Le phénomène Mbappé, ses enjeux financiers et sportifs, constituent un sujet d’actualité qui fascine autant qu’il inquiète. Pour les amateurs de statistiques et d’analyses sur la trajectoire de l’attaquant, un détour par le portrait détaillé de Kylian Mbappé permet de mesurer l’ampleur du talent et de l’attraction du joueur.

Quel avenir pour ce bras de fer ?

Le conflit ouvert entre le PSG et Mbappé, sur fond de crispation madrilène, promet des rebondissements majeurs dans les semaines à venir. La tension extrême entre deux géants européens fait désormais planer une menace sur leurs futures relations, voire sur certains grands transferts. Si l’issue judiciaire reste incertaine, une chose est sûre : ce face-à-face à coups de millions et d’ego confine à la saga, plaçant tout le football européen en état d’alerte. Une affaire à suivre de près tant elle pourrait, à elle seule, redéfinir l’équilibre du pouvoir sur la scène internationale.

PSGReal Madrid
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Florian Thauvin en Bleu
Ligue 1...

Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé en Bleu
PSG...

Comment Mbappé a déterré la hache de guerre entre le PSG et le Real Madrid 

Par Bastien Aubert
Nicolas Cozza (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le plus gros flop des Canaris prêt à plier bagage en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : très bonne nouvelle, la saison est enfin lancée en Ligue des Champions !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Endrick à Lyon ce mercredi, une signature imminente !

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : un sniper qui terrifie la Ligue 1 déclare sa flamme aux Verts ! 

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

OM Mercato : Griezmann à Marseille cet hiver, il dit oui ! 

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : hécatombe au Real Madrid, l’avenir de Rashford menacé au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Andy Diouf (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : le Racing va toucher le jackpot en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Abdoulaye Touré (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : après Aristouy, un ex du club et figure de Ligue 1 met les Kita plus bas que terre !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un énorme chassé croisé entre Stassin et Lepaul en janvier ? 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland
Mercato...

PSG Mercato : 200 M€ et deux stars sacrifiées, Paris tient Haaland !

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE en fusion
ASSE...

ASSE : double coup dur en Coupe de France, les supporters vont trinquer ! 

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : gros coup dur pour Aguerd, l’hécatombe continue avant Nice !

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

Mercato : ASSE ou FC Nantes, quelle serait la meilleure destination pour Bardeli ?

Par Bastien Aubert
Zinédine Zidane, actuellement sans club.
Equipe de France...

Équipe de France : Zidane déjà à l’origine d’un gros coup avant même son arrivée ?

Par William Tertrin
RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
Ligue 1...

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : en mode love, Nicki Nicole nargue encore Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !

Par Laurent Hess
OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?
OM...

OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !
Ligue 1...

Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !

Par Laurent Hess
OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?
OM...

OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?

Par Laurent Hess
ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !
ASSE...

ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !

Par Laurent Hess
PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !
International...

PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet