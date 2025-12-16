Le tribunal des prud’hommes de Paris a rendu son verdict dans l’affaire qui oppose Kylian Mbappé au PSG. Le club de la capitale va devoir verser 61 M€ et publier un communiqué sur son site pendant un mois.

Depuis quelques minutes, le site officiel du PSG n’est plus accessible. Et pour cause : le tribunal des prud’hommes de Paris lui a demandé de publier un communiqué confirmant la victoire de Kylian Mbappé dans le litige qui les oppose. Le club de la capitale devra verser un total de 61 M€ à son ancien joueur au titre de salaires et primes impayés. Première humiliation. La deuxième, c’est que le PSG devra laisser le communiqué sur la page d’accueil de son site pendant une durée d’un mois. Histoire de bien marquer le coup.

Le PSG souhaite quand même bonne route à son ancien joueur

Le PSG a fait savoir qu’il se réservait le droit de faire appel. Mais il doit quand même payer immédiatement la somme due à Kylian Mbappé. Les avocats de ce dernier ont parlé de grande victoire : « Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l’industrie du football professionnel, le droit du travail s’impose à tous », a déclaré Frédérique Cassereau. Pour rappel, Kylian Mbappé réclamait au total 263 M€ pour ses salaires et primes impayés mais également pour le préjudice moral qu’a constitué sa dernière saison au PSG ainsi que les mois qui ont suivi.

Le club de la capitale, lui, réclamait 440 M€ à l’attaquant (20 millions de préjudice à l’image, 60 millions pour mauvaise foi dans l’exécution d’un accord daté d’août 2023, 180 millions pour la dissimulation de cet accord et 180 millions de pertes de chance pour transférer le joueur). Il avait très peu de chance d’être entendu par les prud’hommes, même si ses arguments semblaient valables. Kylian Mbappé avait en effet promis oralement de prolonger afin que le PSG puisse récupérer une indemnité au moment de son départ. Il s’était ensuite rétracté. En attendant de savoir s’il fera appel ou pas, le club s’est montré beau joueur en souhaitant bonne route au capitaine de l’équipe de France. Si la hache de guerre pouvait être définitivement enterrée entre eux, le football hexagonal ne s’en porterait pas plus mal !