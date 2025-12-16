En validant le rachat total du KAS Eupen, Qatar Sports Investments a surtout acté un départ stratégique en interne : celui de Pasquale Sensibile. Luis Campos grince des dents en vue du mercato hivernal.

Ce n’est pas une recrue, mais c’est peut-être l’un des mouvements les plus importants de l’hiver pour le PSG. Ancien responsable du recrutement du PSG, Pasquale Sensibile quitte officiellement l’organigramme parisien pour devenir directeur sportif du du KAS Eupen jusqu’à l’été 2026. Un choix lourd de sens, pensé bien en amont, et qui en dit long sur la nouvelle architecture sportive voulue par QSI.

Une plateforme avancée pour le PSG

L’annonce est passée relativement inaperçue, mais elle marque un tournant. Sensibile n’est pas un simple exécutant. À Paris, il faisait partie des hommes de confiance, impliqué dans la structuration du recrutement et la détection de profils à fort potentiel. En le propulsant à la tête du sportif à Eupen, QSI ne le met pas de côté, bien au contraire. Le groupe lui confie un rôle central dans la construction de sa stratégie multi-clubs, en dehors de Paris, mais toujours au service du PSG. Officiellement, Eupen doit devenir un club formateur, moderniser ses infrastructures et renforcer son ancrage local. Officieusement, il s’agit d’une plateforme avancée pour le PSG. Le championnat belge est perçu comme un laboratoire idéal pour faire progresser de jeunes joueurs parisiens, leur offrir du temps de jeu et les exposer à un football compétitif sans la pression immédiate du Parc des Princes. Sensibile est l’homme chargé de rendre cette passerelle opérationnelle.

Pas une perte sèche pour QSI

Ce départ de Paris est donc tout sauf une perte sèche. Il s’inscrit dans une logique globale assumée par QSI, qui souhaite désormais déployer ses compétences clés à l’échelle de son réseau. Luis Campos, conseiller sportif du groupe, voit en Sensibile un relais essentiel pour garantir l’alignement entre les clubs de la galaxie QSI, notamment sur le recrutement, la méthodologie de travail et la gestion des talents. La nomination de l’Italien à Eupen est un signal clair : Paris pense désormais son projet au-delà de ses frontières. En coulisses, ce mouvement libère aussi de l’espace dans l’organigramme du PSG, où la stratégie de recrutement est désormais recentrée autour de Campos et de son équipe rapprochée.

Un départ stratégique pour Sensibile

Sensibile, lui, devient un maillon stratégique externe, mais connecté en permanence à Paris. Une forme de décentralisation intelligente, qui permet au PSG de garder la main sur le développement de ses talents tout en multipliant les leviers. Sans lever l’option d’un joueur, sans officialiser un transfert, le PSG vient donc de lancer son mercato hivernal par un choix structurel fort. Le départ de Pasquale Sensibile vers Eupen n’est pas anodin : c’est une pièce maîtresse du puzzle QSI qui change de place. Et à terme, c’est Paris qui pourrait en récolter tous les bénéfices.