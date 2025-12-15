Selon un journaliste espagnol, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, succèdera à Hansi Flick au FC Barcelone, que ce soit en juin prochain ou en 2027, à la fin de son contrat.

Il s’appelle Enric Canyellas et se décrit comme un passionné du Barça, sur lequel il sort des informations transferts (l’arrivée d’Inigo Martinez, annoncée dès 2022) et donne son avis. Concernant ce qu’il a sorti sur Luis Enrique, difficile de savoir à ce stade s’il s’agit d’un fait ou d’une intuition. Mais selon lui, l’actuel entraîneur du PSG retournera au FC Barcelone, que ce soit dès 2026 ou à la fin de son contrat avec Paris, en 2027. Ancien joueur (1996-2004) et coach blaugrana (2008-11 chez les jeunes, 2014-17 chez les pros), l’actuel champion d’Europe n’a jamais caché son amour pour un club dont il est devenu socio. Un retour est-il possible ?

Flick fatigué par le contexte barcelonais

Ce qui est certain, c’est qu’Hansi Flick ne va pas s’inscrire dans la durée à Barcelone. Arrivé à l’été 2024, l’Allemand a tout gagné en Catalogne lors de sa première saison, hormis la Champions League. Son équipe a développé un jeu emballant, elle est jeune, très talentueuse, possède des pointures mondiales (Pedri, Yamal, Raphinha) dans ses rangs… Tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais Flick n’est pas satisfait. Il aimerait pouvoir recruter davantage, ne pas avoir à effectuer des tournées à l’autre bout de la planète à chaque trêve pour renflouer les caisses et, surtout, le contexte pesant dans le football espagnol le place au bord de la crise de nerfs. Le 29 novembre, malgré un succès contre Alavés (3-1), il a d’ailleurs craqué à la fin d’un match, pleurant sur son banc de rage sur son banc après s’être pris la tête avec les arbitres.

S’il a prolongé jusqu’en 2027, Flick aurait fait savoir qu’il voulait quitter son poste dès l’été prochain. Peut-être qu’il a revu sa position maintenant que le FC Barcelone tourne à plein régime et a repris la tête de la Liga. Car sa décision a été prise au cœur de l’automne, quand l’équipe était pénalisée par les blessures et jouait mal. La plupart des titulaires sont maintenant sur pieds et les Blaugranas retrouvent de leur superbe. Mais qu’il honore ou pas son contrat, l’Allemand ne devrait pas aller au-delà de 2027. Ce qui oblige la direction catalane à lui chercher un successeur. Et qui mieux que l’actuel entraîneur champion d’Europe (et du monde mercredi ?) pour prendre sa suite ?

Le Qatar laissera-t-il filer Luis Enrique ?

Luis Enrique, même s’il est d’une exigence extrême, ce qui avait lassé beaucoup de monde au FC Barcelone lors de son premier passage, représente la solution parfaite pour le club catalan. Et, on l’a dit, lui adore le club. Mais le PSG laissera-t-il filer l’entraîneur qui a concrétisé son rêve de Champions League ? Rien n’est moins sûr. Surtout que le club a fait en sorte de répondre à toutes les demandes de l’Espagnol. Il a la main sur tout le sportif et participe au recrutement, en bonne intelligence avec Luis Campos. Nulle part ailleurs il n’aura autant les coudées franches, et surtout pas à Barcelone, où les dirigeants aiment se mettre en avant.

En outre, le Qatar ne devrait pas le laisser filer ainsi. Et on a vu que lorsque l’émir veut quelque chose, il l’obtient, à moins de partir dans une guerre totale avec lui, façon Kylian Mbappé. Luis Enrique a autant de caractère que l’attaquant du Real Madrid mais il sait ce qu’il doit à Paris. Il ne devrait donc pas pousser pour quitter le club. Un retour au Barça à l’horizon 2026 apparaît donc peu probable. Mais pour 2027, pourquoi pas. A ce moment-là, lui et Flick seront en fin de contrat.