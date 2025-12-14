À LA UNE DU 14 DéC 2025
[16:58]Ligue 1 : l’OL bat Le Havre et chasse le Stade Rennais du Top 5
[16:40]RC Lens : Pierre Sage se met en quatre pour le retour de Gradit, Thomasson applaudit !
[16:20]OM : le Vélodrome bientôt au niveau du Groupama Stadium ?
[15:50]RC Lens : la grande annonce de Joseph Oughourlian sur le rachat de Bollaert (vidéo)
[15:30]PSG Mercato : Olise a fait son choix entre Paris, l’Angleterre, le FC Barcelone et le Real Madrid !
[15:00]ASSE : Horneland, stop ou encore ?
[14:00]Stade Rennais : Beye se lâche après la victoire dans le derby
[13:52]FC Barcelone : l’énorme chambrage des Blaugranas envers le Real Madrid
[13:13]FC Nantes : Ahmed Kantari, un choix… d’Anthony Lopes ?
[12:53]ASSE : après Bastia, Molina s’en prend à la direction et fait une annonce mercato
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Olise a fait son choix entre Paris, l’Angleterre, le FC Barcelone et le Real Madrid !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 15:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le PSG est intéressé pour rapatrier Michael Olise, l’international français du Bayern Munich. Le FC Barcelone et le Real Madrid le veulent aussi, tout comme les adfors de Premier League, et une tendance se dégagerait…

Michael Olise va-t-il quitter le Bayern Munich cet été ? La question se pose puisque l’ancien joueur de Crystal Palace aurait une clause libératoire dans son contrat qui court jusqu’en 2029 et que le Bayern cherche a tout prix à prolonger. Avec 9 buts et 14 passes décisives depuis le début de la saison, l’international français est très courtisé et d’après Kicker, le PSG est un candidat sérieux.

Olise penche plutôt pour le Barça ou le Real

Le média indique que des équipes anglaises préparent des offres à plus de 100 M€ pour l’été prochain. Outre ceux-ci, le FC Barcelone et le Real Madrid suivraient également avec beaucoup d’attention le dossier. Et d’après TEAMtalk, Olise, qui n’a pas envie de retourner en Angleterre, privilégie un départ vers un cador de Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient donc sa préférence. Arrivé l’été précédent en provenance de Crystal Palace, Michael Olise (23 ans) n’était pas forcément pressenti pour devenir une pièce maîtresse d’un géant européen. Pourtant, dès sa première saison au Bayern Munich, il a littéralement explosé les attentes, s’imposant comme l’un des joueurs les plus influents du club bavarois. ur l’ensemble de la saison 2024-2025 toutes compétitions confondues, Olise affiche des chiffres qui parlent d’eux-mêmes :

  • 17 buts en championnat
  • 18 passes décisives en Bundesliga
  • 5 buts + 2 passes décisives en Ligue des champions
  • Total environ 20 buts et ~23 passes décisives sur toute la saison (en incluant coupes et Champion’s League)

Grâce à ses performances, Olise a remporté aussi deux titres avec le Bayern :

  • Championnat d’Allemagne Bundesliga
  • Supercoupe d’Allemagne

Auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 13 matchs de Bundesliga cette saison, Olise attire est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur d’Arsenal et Liverpool, ce qui pourrait compliquer les ambitions parisiennes. Si le prix reste abordable pour le PSG, le club devra agir vite pour devancer la concurrence. A suivre…

PSGFC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG, Real Madrid