À LA UNE DU 15 DéC 2025
[12:04]OM : De Zerbi tacle Balerdi, la raison a fuité
[11:30]Revue de presse : le RC Lens a fait craquer le commentateur de l’OGC Nice, Rosenior s’agace au RC Strasbourg
[10:57]RC Lens : un « monstre » s’est déjà invité parmi les légendes du club
[10:41]ASSE : Gazidis présent pour trancher l’avenir d’Horneland, ça se précise
[10:21]PSG : 200 M€ tombent dans les caisses !
[09:56]OM : en plein match contre Monaco, Mbappé est revenu hanter les Olympiens
[09:37]Vinicius Jr et le Real Madrid hurlent au scandale arbitral… le FC Barcelone aussi !
[09:11]Stade Rennais : 2 stats et le PSG mettent en valeur le travail de Beye
[08:55]Vinicius Jr sauve Xabi Alonso au Real Madrid, Flick a retrouvé son talisman au FC Barcelone
[08:42]FC Nantes : les supporters ont baissé les bras et attendent la Ligue 2
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : 200 M€ tombent dans les caisses !

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 10:21
💬 Commenter
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, lors du gala du Ballon d'Or africain.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le PSG a annoncé ce lundi avoir prolongé son contrat avec Visit Qatar jusqu’en 2028. Un contrat qui rapporte 175 M€ au moment de sa signature en 2012 et qui a été réévalué depuis.

Le dopage financier du Qatar pour assurer un train de vie luxueux au PSG n’est pas près de prendre fin ! Ce lundi, le club de la capitale a annoncé avoir prolongé son contrat avec Visit Qatar jusqu’en 2028. Marco Verratti a été choisi pour illustrer ce renouvellement d’un partenariat qui dure depuis la saison 2012-13. A l’époque, Europe 1 avait estimé la valeur du contrat à 175 M€, ce qui représentait un tiers du budget du PSG. Comme celui-ci n’a pas cessé de gonfler depuis et que le club est devenu champion d’Europe, on peut imaginer que le montant a été revu à la hausse.

Une « marque mondiale » mais des sponsors toujours qataris

On note que, dans le communiqué publié pour annoncer la bonne nouvelle, la direction du PSG explique que le club est devenu une marque mondiale, avec un rayonnement planétaire. Sauf que ses sponsors sont toujours qataris, ce qui s’explique par le fait que l’émirat accepte de surpayer afin de maintenir un budget très élevé au PSG et ainsi continuer à payer grassement ses joueurs et son encadrement. Car les dirigeants parisiens ont beau faire croire qu’ils ont arrêté la politique de vedettes, ils continuent de dépenser des fortunes pour attirer des joueurs à qui ils offrent des salaires hors marché. Pour preuve, lors de sa victoire en C1 en mai dernier, le PSG avait dépensé plus que les trois autres demi-finalistes réunis sur les deux dernières saisons…

L’annonce de cet accord tombe au moment où le PSG s’est rendu au Qatar pour y disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre le Flamengo. Là aussi, le choix du lieu de la compétition est assez surprenant puisque l’émirat est propriétaire du grand favori de cette édition. Mais quand on sait que le président de la FIFA, Gianni Infantino, réside à Doha et que Qatar Airways est devenu sponsor premium de l’instance mondiale, tout s’explique…

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot