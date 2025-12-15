Le PSG a annoncé ce lundi avoir prolongé son contrat avec Visit Qatar jusqu’en 2028. Un contrat qui rapporte 175 M€ au moment de sa signature en 2012 et qui a été réévalué depuis.

Le dopage financier du Qatar pour assurer un train de vie luxueux au PSG n’est pas près de prendre fin ! Ce lundi, le club de la capitale a annoncé avoir prolongé son contrat avec Visit Qatar jusqu’en 2028. Marco Verratti a été choisi pour illustrer ce renouvellement d’un partenariat qui dure depuis la saison 2012-13. A l’époque, Europe 1 avait estimé la valeur du contrat à 175 M€, ce qui représentait un tiers du budget du PSG. Comme celui-ci n’a pas cessé de gonfler depuis et que le club est devenu champion d’Europe, on peut imaginer que le montant a été revu à la hausse.

Une « marque mondiale » mais des sponsors toujours qataris

On note que, dans le communiqué publié pour annoncer la bonne nouvelle, la direction du PSG explique que le club est devenu une marque mondiale, avec un rayonnement planétaire. Sauf que ses sponsors sont toujours qataris, ce qui s’explique par le fait que l’émirat accepte de surpayer afin de maintenir un budget très élevé au PSG et ainsi continuer à payer grassement ses joueurs et son encadrement. Car les dirigeants parisiens ont beau faire croire qu’ils ont arrêté la politique de vedettes, ils continuent de dépenser des fortunes pour attirer des joueurs à qui ils offrent des salaires hors marché. Pour preuve, lors de sa victoire en C1 en mai dernier, le PSG avait dépensé plus que les trois autres demi-finalistes réunis sur les deux dernières saisons…

L’annonce de cet accord tombe au moment où le PSG s’est rendu au Qatar pour y disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre le Flamengo. Là aussi, le choix du lieu de la compétition est assez surprenant puisque l’émirat est propriétaire du grand favori de cette édition. Mais quand on sait que le président de la FIFA, Gianni Infantino, réside à Doha et que Qatar Airways est devenu sponsor premium de l’instance mondiale, tout s’explique…