PSG : Luis Enrique a deux dilemmes pour sa compo contre Flamengo

Le coach du PSG Luis Enrique n’aurait pas encore complètement tranché pour le onze qui débutera mercredi contre Flame,go en finale de la Coupe Intercontinentale.

Désormais focalisé sur la finale de la Coupe Intercontinentale après avoir battu Metz (3-2), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reconnu qu’il s’était fait peur en Lorraine où son équipe n’a pas vraiment dominé son sujet. « Peur ? Très peur, même ! Metz a très bien joué, surtout en deuxième période. Ils ont pressé jusqu’à la dernière minute. Quand tu mets quatre ou cinq attaquants ensemble et que tu dois faire les changements par obligation, tu manques de milieu dans le jeu et ça devient difficile. On a perdu l’équilibre et le contrôle du match dans la deuxième partie de la seconde période. »

Incertitude pour Marquinhos et pour le 9

Face au Flamengo, le PSG ne devra pas renouveler pareille prestation, l’adversaire étant évidemment nettement supérieur au FC Metz. Pour cette rencontre, Le Parisien indique que Lucas Chevalier retrouvera sa place dans les buts après avoir reposé sa cheville droite, touchée à Monaco (0-1). Marquinhos est de retour dans le groupe mais il n’est pas acquis qu’il démarre le match czar ses soucis physiques ne seraient pas tout à fait réglés. C’est Zabarnyi qui pourrait le remplacer aux côtés de Pacho. Enfin, Luis Enrique hésiterait entre Doué et Dembélé à la pointe de l’attaque du PSG. Doué tiendrait la corde pour accompagner Kvaratskhelia et Barcola même si le jeune Mbaye a marqué des points à Metz.