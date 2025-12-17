À LA UNE DU 18 DéC 2025
Qualification tranquille pour le Real Madrid, Mbappé se rapproche de CR7

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 22:55
La joie de Kylian Mbappé après un but avec le Real Madrid contre Alavés.
Le Real Madrid s’est imposé sans forcer et en ayant fait tourner aux dépens de Talavera (3-2) en 16es de finale de la Coupe du Roi. Kylian Mbappé a inscrit un doublé.

Deuxième victoire d’affilée pour le Real Madrid après celui contre Alavés (2-1) dimanche. Xabi Alonso s’est donné un peu plus d’air, même si la qualification de ce soir ne faisait pas trop de doutes. En effet, la Maison Blanche affrontait une Troisième division, Talavera. Et son entraîneur avait fait en sorte qu’il n’y ait pas trop de suspense puisque Kylian Mbappé, Endrick, Gonzalo, Franco Mastantuono et Arda Güler étaient tous titulaires !Avec cette formation offensive, le Real a fait la différence dès la première période, Mbappé ouvrant le score sur pénalty à la 41e, un défenseur adverse doublant la mise contre son camp dans la foulée (45e). La réduction du score des locaux n’est intervenue qu’à dix minutes de la fin. A peine le temps de faire frissonner le public local que Kylian Mbappé redonnait deux buts d’avance à son équipe à la 88e, avance réduite à un à la 91e (score final, 3-2).

Mbappé n’est plus qu’à un but de Ronaldo

Kylian Mbappé a tenu à jouer cette rencontre, comme toutes les autres, parce qu’il a un objectif en tête : égaler voire dépasser le record de Cristiano Ronaldo concernant le nombre de buts inscrits par un joueur du Real Madrid sur une année civile. Le Portugais s’est arrêté à 59 en 2013. Le Français en était à 56 avant la partie de ce soir. Le voilà désormais à 58. Il lui reste encore une partie, contre le FC Séville samedi au Bernabeu, pour rattraper son idole ou la battre.

Le Real Madrid, lui, est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du Roi, dont il a été finaliste malheureux la saison dernière, s’inclinant face au FC Barcelone (3-2 a.p.) après des polémiques en tous genres sur l’arbitrage. Xabi Alonso, lui, reste en poste, au moins jusqu’à la Supercoupe d’Espagne début janvier, qui le verra affronter l’Atlético en demies et sans doute les Blaugranas en cas de qualification pour la finale…

