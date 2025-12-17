🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Depuis le début de l’année 2025, Kylian Mbappé a inscrit 56 buts avec le Real Madrid. Il n’est qu’à trois longueurs de Cristiano Ronaldo, recordman absolu pour les Merengue.

Ce soir, à 21h, le Real Madrid affronte le Talavera CF, club de Troisième division, en 16es de finale de la Coupe du Roi. A l’instar de ce qu’a vécu le FC Barcelone hier à Guadalajara (2-0), la partie sera certainement disputée mais la qualification merengue ne fait guère de doute. Malgré les résultats décevants des dernières semaines. Hormis pour les locaux, cette affiche ne revêt pas un grand intérêt pour les Madridistes. Sauf pour Kylian Mbappé, qui a l’occasion d’effacer son idole Cristiano Ronaldo du grand livre d’histoire du Real Madrid.

59 buts pour CR7 en 2013 sous le maillot blanc

Pour cela, le natif de Bondy doit encore inscrire quatre buts. Pour le moment, il a marqué à 56 reprises sous le maillot blanc depuis le début de l’année 2025. Le record absolu pour un joueur du Real Madrid est la propriété de Cristiano Ronaldo, avec 59 en 2013. Pour Mbappé, il reste donc le match de ce soir, si Xabi Alonso le titularise, et celui de samedi au Bernabeu face au FC Séville. Deux occasions pour inscrire trois buts, s’il veut simplement égaler CR7, ou plus, s’il veut le dépasser…

Vu l’identité de l’adversaire et étant donné que Mbappé souffrait d’un genou la semaine dernière, il se pourrait que Xabi Alonso laisse sa star sur le banc. Auquel cas, le record de Cristiano Ronaldo s’envolerait car inscrire un triplé voire un quadruplé au FC Séville s’annonce compliqué…