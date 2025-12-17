À LA UNE DU 17 DéC 2025
Le PSG subit un affront monumental du FC Barcelone et du Real Madrid… au Qatar !

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 13:30
Ousmane Dembélé (PSG)
Si le PSG revendique le titre de maillot de club européen le plus vendu au Qatar, ces dernières années, cette popularité n’est pas encore acquise… à cause du FC Barcelone et du Real Madrid.

Nul n’est prophète en son pays. Et le PSG l’apprend aujourd’hui à ses dépens. Au Qatar, pays de ses propriétaires, Paris tente de développer sa popularité : à travers notamment les PSG académies, présentes sur 13 sites au Qatar et qui accueillent 1 700 jeunes (des chiffres en hausse). Parallèlement, le Supporter Club de Doha tente de mettre en place des activités pour faire vivre le quotidien du club à quelque 5 000 kilomètres de Paris.

Le PSG derrière le Real et le Barça

Le PSG sait partir de loin mais entend nourrir sa « remontada » populaire dans le pays de son propriétaire : « Pour être honnête, Paris, c’est un club très populaire mais pas le plus populaire. Je dirais qu’ici, c’est le troisième derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, explique dans L’Équipe Mohamed, la trentaine, collectionneur de maillots (200 dont Cavani et Ibra), qui s’est offert celui de Dembélé. Ce sont des clubs anciens avec des marques internationales depuis des années, c’est normal. »

Le Ballon d’Or de Dembélé a fait du bien

Y a-t-il eu effet victoire Ligue des champions ? « Clairement, je le vois. Mes amis m’en parlent plus. Regardez, lui : (il désigne son ami) il est devenu supporter du PSG maintenant que ça gagne (rires). Moi, je n’ai pas attendu ça. J’ai commencé à regarder Paris avec Ronaldinho. Je suis un ancien. » Dans un pays où la culture foot se fait beaucoup à travers les stars, le Ballon d’Or attribué à Dembélé a été aussi vécu comme une forme de reconnaissance. « Dembouz » sera d’ailleurs l’un des plus attendus ce mercredi soir pour la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Signe que le PSG garde tout de même une aura sur les terres de ses maîtres…

