Désireux de recruter Tylel Tati (17 ans) à prix fort au mercato hivernal, le PSG se heurte à l’intransigeance de Waldemar Kita. Une fermeté qui pourrait être fatale au FC Nantes ?

Le PSG rêvait de s’offrir Tylel Tati dès ce mercato hivernal mais Waldemar Kita a décidé de faire barrage pour préserver les chances de maintien du FC Nantes en Ligue 1. Selon PSG Inside Actus, « Beraldo ne souhaite pas partir. Pour qu’un défenseur central vienne cet hiver, il aurait dû être vendu ou prêté. Nantes ne veut pas vendre Tati cet hiver. » Une position ferme qui illustre la volonté de Kita de garder les pièces maîtresses de son effectif, même si cela signifie freiner un départ lucratif.

Une stratégie à double tranchant

Le problème, c’est que la somme que le PSG était prêt à mettre sur la table aurait pu transformer le mercato nantais. Avec cet argent, le FC Nantes pourrait viser plusieurs recrues, renforcer sa défense, son milieu et même son attaque pour réellement se donner les moyens de s’installer durablement en Ligue 1. Bloquer ce transfert, c’est donc à la fois protéger son joueur et limiter les possibilités de recrutement du club sur le marché hivernal.

Kita reste ferme, jusqu’à quand ?

Pour le moment, Tati reste donc au FC Nantes, fidèle à ses couleurs. Mais la décision de Kita divise déjà : certains louent sa volonté de ne pas brader ses talents, d’autres regrettent que le club se prive d’une manne financière qui aurait pu changer la donne. Reste à savoir si cette stratégie sera payante sur le long terme ou si elle freinera les ambitions nantaises dans les semaines à venir. L’hiver s’annonce déjà intense au sein de la Beaujoire.