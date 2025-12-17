🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Incapable de briller sous le maillot du FC Nantes, Mostafa Mohamed a porté l’Egypte contre le Nigéria… où Chidozie Awaziem s’est aussi illustré !

L’Égypte devait faire sans Mohamed Salah. L’icône des Pharaons a été laissée au repos après avoir été libérée tardivement par Liverpool. Pourtant, au Caire, la sélection n’a pas tremblé face au Nigeria. Ce duel entre deux outsiders de la prochaine CAN sentait le piège, d’autant que le Nigeria aussi enregistrait de lourdes absences, dont Victor Osimhenet Moses Simon.

Ce contexte particulier rend cette victoire (2-1) d’autant plus significative sur le plan de la confiance. Les Égyptiens, sortis meurtris d’une Coupe arabe sans succès, voulaient gonfler leur dynamique avant la grande bataille continentale. L’exploit a été collectif, mais l’étincelle, elle, est venue d’un autre leader offensif.

Mostafa Mohamed et Awaziem, duel au sommet des Nantais

La soirée a démarré tambour battant. À la 28e minute, Mahmoud Saber profitait du centre ras de terre parfait de Zizo pour ouvrir la marque : efficacité chirurgicale, défense nigériane asphyxiée. L’affrontement dans l’affrontement avait alors un parfum de Ligue 1 : côté Égyptien, le buteur du FC Nantes, Mostafa Mohamed, côté Nigérian, Chidozie Awaziem, également chez les Canaris.

Pile avant la pause, Awaziem prenait le dessus à la suite d’un coup franc excentré, surgissant dans la surface pour une tête rageuse après un premier ballon repoussé. L’égalité soufflait sur le stade, mais ne calmait en rien la tension. En seconde période, Mostafa Mohamed a repris le costume de sauveur. Lancé depuis le flanc droit, il fixe son vis-à-vis, repique dans l’axe et décoche une frappe lourde du pied gauche, son pied faible, en puissance au premier poteau. Un vrai but de buteur, signature d’un joueur qui ne cesse de valoriser Nantes sur la scène africaine. Un geste qui a tout d’un message envoyé quelques semaines avant le retour de Salah dans le groupe, après sa prolongation avec Liverpool.

Que retenir avant la CAN ?

La dynamique collective, d’abord : l’Égypte enchaîne un succès face à un prétendant crédible, sans compter sur son leader habituel. La réponse du banc, le collectif soudé et des individualités déjà prêtes à prendre la lumière, tout y est. Ensuite, la solidité mentale retrouvée. Après une Coupe arabe sans victoire, cette remontée instantanée de l’équipe ramène de l’enthousiasme dans le vestiaire.

Mohamed, de plus en plus régulier au FC Nantes cette saison, s’affirme comme un danger permanent, tandis que le groupe a su dominer un adversaire privé certes de certains atouts, mais jamais facile à manœuvrer. Du côté d’Awaziem, on semble de retour à un bon niveau après quelques péripéties traversées au FC Nantes. En tout cas, Ahmed Kantari doit prier pour que ses deux joueurs continuent de faire trembler les filets à leur retour de la compétition en janvier prochain.