Ciblé par le PSG et le FC Barcelone, le défenseur de Dortmund Nico Schlotterbeck l’est aussi par Liverpool, qui le verrait bien remplacer Ibrahima Konaté, priorité du Real Madrid.

En fin de contrat en 2027, Nico Schlotterbeck a fait savoir à la direction du Borussia Dortmund qu’il n’avait pas l’intention de prolonger. Le défenseur central de 26 ans en a marre de jouer les seconds rôles avec le BvB, qu’il a rejoint en 2022. Il veut des titres et envisage pour cela de partir. Les Schwarzgelb devraient donc le vendre à l’issue de la présente saison. De nombreux clubs sont sur les rangs pour l’accueillir, à commencer par l’ogre munichois. Le PSG et le FC Barcelone sont également sur le coup. Mais un quatrième larron s’est immiscé dans la course à son recrutement.

Liverpool cherche un remplaçant à Konaté

Ce club, c’est Liverpool. Les Reds, en grande difficulté cette saison, devraient perdre Ibrahima Konaté en juin prochain. En fin de bail, le Français refuse pour le moment de prolonger. Il est notamment suivi par le Real Madrid et le PSG. Il doit aussi commencer à réfléchir à la succession de Virgil van Dijk, beaucoup moins impressionnant depuis le coup d’envoi du présent exercice et qui a déjà 34 ans. Liverpool a de gros moyens et une place quasi assurée pour Schlotterbeck. Ce qui ne serait pas vraiment le cas à Barcelone et à Paris où son secteur de jeu est plus étoffé.

Selon Transfermarkt, la cote de Nico Schlotterbeck est de 40 M€. Une paille pour Liverpool et le PSG, un petit effort pour le FC Barcelone, qui n’a pas encore résolu tous ses problèmes avec le fair-play financier.