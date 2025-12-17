Le FC Barcelone aimerait se séparer de Robert Lewandowski l’été prochain. Et Lionel Messi voudrait le récupérer à l’Inter Miami. Mais ce serait plus pour 2027…

Depuis qu’il est parti par la petite porte en 2021, le FC Barcelone fait tout pour se rabibocher avec Lionel Messi. Le meilleur joueur de l’histoire est certes fâché, mais seulement contre Joan Laporta et sa direction. Il ne cesse de clamer son amour pour les Blaugranas et a déjà annoncé qu’à la fin de son contrat avec l’Inter Miami, en 2028, il reviendra vivre en Catalogne. D’ici là, une statue à son effigie devrait être inaugurée devant le Camp Nou et il se pourrait même que La Pulga soit directement impliquée dans la prochaine élection présidentielle, en 2026. Et qu’il parasite le prochain marché estival des Blaugranas…

Messi voudrait Lewandowski… mais en 2027

En effet, le Barça ne cache pas qu’il aimerait se séparer de Robert Lewandowski à l’intersaison. Le Polonais, lui, aimerait rester encore un an et est prêt à accepter aussi bien une réduction de salaire qu’un statut de remplaçant au départ. Seule une offre intéressante pourrait l’inciter à aller voir ailleurs. Et justement, selon François Gallego, l’Inter Miami de Messi aimerait l’attirer pour succéder à Luis Suarez. Sauf que Fabrizio Romano annonce que la priorité des Floridiens, sacrés champions des Etats-Unis il y a deux semaines, est de prolonger Suarez un an…

L’idée serait donc que l’Inter recrute Lewandowski à l’été 2027, quand celui-ci verra son contrat avec le FC Barcelone arriver à échéance. Ça arrangerait à la fois les Floridiens et le Polonais. Mais beaucoup moins les Blaugranas, qui préfèreraient que Lionel Messi fasse le forcing pour récupérer l’attaquant dès l’été prochain !